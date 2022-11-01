Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Deutsche Presse Agentur'un İran yapımı kamikaze İHA'larına ilişkin sorusuna cevap verdi.



Bayraktar TB2 ve Akıncı'nın kamikazelere karşı koyabilecek düzeye gelmesi için çalıştıklarını ifade eden Haluk Bayraktar, "Yakında, TB2 ve Akıncı SİHA'larımız havadan havaya füzelerle donatılacak. Sadece İHA'lara değil, düşman uçaklarına karşı da test ediliyor.' dedi.

Haluk Bayraktar, "Ne olursa olsun karşı önlemler almaya hazır olmamız gerekiyor. Ukrayna'nın egemenliğini korumasına tam destek veriyoruz" diye konuştu.

Bayraktar, kamikaze İHA'larının yavaş hareket ettiklerini ve alçak irtifada uçtuklarını, dolayısıyla kolay hedef olduklarını söyledi.

Moskova'nın kısa süre önce İran'ın Şahit-136 İHA'larını kullanmasının Kiev'deki durumu karmaşık hale getirdiğine vurgu yapılan haberde, Ukrayna ordusunun şubat ayından bu yana TB2'leri Rusya'nın saldırılarına karşı başarıyla kullandığından bahsedildi.