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Savunma

TB2'den memnun kaldılar! Gözlerini şimdi TB3'e diktiler

Envanterinde TB2 bulunduran Polonya, dünya havacılık tarihinde kısa pistli gemiden kalkış-iniş yapan ilk SİHA olan Bayraktar TB3'ü satın almayı düşünüyor.

Star Gazetesi16 Haziran 2025 Pazartesi 16:59 - Güncelleme:
TB2'den memnun kaldılar! Gözlerini şimdi TB3'e diktiler
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Polonya Savunma Bakanlığı, Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB3 silahlı insansız hava aracını (SİHA) satın almayı planlıyor.

Polonya basınına konuşan bakanlık yetkilisi, Polonya ordusunun seçeneklerden biri olan Bayraktar TB3 satın almayı değerlendirdiğini söyledi.

Polonya basını, Bayraktar TB2'lerden duyulan memnuniyetten dolayı Polonya silahlı kuvvetlerinin TB3'e yöneldiğini aktardı.

TÜRKİYE POLONYA'YA 24 ADET TB2 TESLİM ETTİ

2021'de imzalanan anlaşma kapsamında Türkiye, Polonya'ya toplam 24 adet TB2 SİHA teslimatı gerçekleştirdi. Türkiye, ilk defa NATO ve Avrupa Birliği üyesi bir ülkeye yüksek teknoloji içeren SİHA ihraç etmiş oldu.

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