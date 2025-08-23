İSTANBUL 29°C / 21°C
24 Ağustos 2025 Pazar
  • TB2T-AI SİHA'dan tarihi irtifa: 40 bin feette ''Türk imzası''
Savunma

TB2T-AI SİHA'dan tarihi irtifa: 40 bin feette ''Türk imzası''

Baykar tarafından geliştirilen yapay zeka destekli yeni nesil Bayraktar TB2T-AI, 40 bin 23 feet yüksekliğe çıkarak kendi sınıfında irtifa rekoru kırdı. Hızı, yük kapasitesi ve otonom kabiliyetleriyle milli SİHA, gökyüzünde yeni bir dönem başlatıyor.

AA23 Ağustos 2025 Cumartesi 23:58 - Güncelleme:
TB2T-AI SİHA'dan tarihi irtifa: 40 bin feette ''Türk imzası''
Baykar'ın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Bayraktar TB2T-AI'nin yeni irtifa rekoru duyuruldu.

40 BİN FEETTE YENİ REKOR

Milli SİHA'nın Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama ve Performans Testi'nde 40 bin 23 feet yüksekliğe çıkarak kendi sınıfında irtifa rekoru kırdığı bildirildi.

Bayraktar TB2T-AI, mevcut SİHA'lara kıyasla çok daha hızlı tırmanma ve uzun süre yüksek irtifada kalma yeteneğine sahip bulunuyor. Milli SİHA, 160 knot (300 km/s) üzerindeki hızıyla hava üstünlüğünü destekleyen kritik bir güç unsuru olarak öne çıkıyor.

Bayraktar TB2T-AI, artırılmış kalkış ağırlığı ve faydalı yük kapasitesiyle muharebe sahasında daha uzun süre ve daha etkili görev yapacak şekilde tasarlandı.

YAPAY ZEKA İLE DONATILDI

Bayraktar TB2T-AI SİHA, bünyesine entegre edilen yeni nesil 3 yapay zeka bilgisayarıyla hava muharebesinde üstün otonom yetenekler sunuyor.

Yeni nesil milli SİHA en zorlu elektronik harp ortamlarında arazi referanslı görsel seyrüsefer yapabilme kabiliyeti de kazandı. Gelişmiş yapay zeka sistemleri sayesinde görsel navigasyon ile araziyi tanıyor ve yön tayin edebiliyor. Hedefleri analiz ederek tespit ve teşhis yapabiliyor. Görsel olarak pistleri tanıyarak otonom iniş-kalkış gerçekleştirebiliyor. Dinamik rota planlaması yaparak en uygun uçuş rotalarını belirleyebiliyor.

Milli SİHA, her türlü zorlu şartın üstesinden gelebilecek kabiliyete sahip olarak uçuyor. Gökyüzünde gelişen acil durumlarda yapay zeka destekli sistemleri sayesinde otomatik olarak güvenli şekilde üsse geri dönüş yapabilme özelliği, bu yeni irtifa seviyesinde de operasyonel güvenliği en üst seviyeye çıkarıyor.

