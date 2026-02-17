Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Almanya'da düzenlenen NATO Steadfast Dart 2026 tatbikatındaki insansız hava aracı performansı Alman basınında geniş yer buldu. Özellikle Bayraktar TB3'ün görev başarıları ve TCG Anadolu'dan gerçekleştirdiği kalkış-inişler "devrimsel" olarak nitelendirildi.

NATO'nun planlı faaliyet takvimi kapsamında 8 Şubat'ta Almanya'da başlayan ve 25 Şubat'a kadar sürecek Steadfast Dart 2026 tatbikatına yaklaşık 10 bin asker katılıyor.

Kara, hava ve deniz unsurlarının eşgüdüm içinde görev yaptığı organizasyonda, müttefik kuvvetlerin müşterek harekât kabiliyeti test ediliyor.

Kiel Körfezi ve Baltık Denizi çevresinde yürütülen faaliyetlerde amfibi unsurlar ile deniz havacılığının birlikte çalışabilirliği de sınanıyor.

BAYRAKTAR TB3 DİLLERİNDEN DÜŞMÜYOR

Tatbikatın dikkat çeken unsurlarından biri ise Türk savunma sanayisinin ürünü Bayraktar TB3 oldu. Baykar tarafından geliştirilen TB3, Kiel Körfezi'ndeki faaliyetler kapsamında TCG Anadolu'dan kalkış ve iniş gerçekleştirdi. Bu anlar Alman medyasının da gündemine taşındı.

TÜRKİYE DAMGA VURDU

Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Neues Deutschland (nd Aktuell), tatbikata ilişkin haberinde Türk insansız hava araçlarını manşetine taşıdı. Gazete, TB3'ün kısa pistli bir gemiden kalkış ve iniş yapabilen ilk silahlı insansız hava aracı olduğuna dikkat çekerek, Türkiye'nin tatbikata damga vurduğunu ve TB3'ün "büyük sansasyon" oluşturduğunu yazdı.

Haberde, katlanabilir kanat yapısına sahip olan TB3'ün 14 metre kanat açıklığı bulunduğu ve 21 saatin üzerinde havada kalabildiği belirtildi. Uçuşların, Türk Deniz Kuvvetleri envanterindeki ve dünyanın ilk SİHA gemisi olarak gösterilen TCG Anadolu üzerinden gerçekleştirildiği vurgulandı. Gazete, TB3'ün belirlenen hedefleri "yüksek hassasiyetle" vurduğunu ve görev sonrası üsse geri dönebilme kabiliyetinin önemli bir avantaj sağladığını aktardı.

Ayrıca TB3'ün tek kullanımlık sistemlerden farklı olarak tekrar görev yapabilme özelliğiyle öne çıktığına dikkat çekildi. Bu yönüyle platformun, çatışma bölgelerinde kullanılan küçük ve tek yönlü insansız hava araçlarına kıyasla daha işlevsel olduğu ifade edildi.

35 ÜLKEYE İHRAÇ EDİLDİ

Haberde, Baykar'ın daha önce geliştirdiği TB2 modelini çoğu Afrika ülkesi olmak üzere 35 ülkeye ihraç ettiği, ayrıca TB2'nin 6 NATO ve 4 AB üyesi ülkenin envanterinde bulunduğu bilgisi de paylaşıldı. Neues Deutschland (nd Aktuell)'e göre Kiel Körfezi'ndeki tatbikatta sergilenen performans, Türk İHA'larına yönelik NATO ülkelerinden gelebilecek talebi artırabilir. Gazete, tatbikat sırasında ortaya konan operasyonel kabiliyetlerin gelecekteki tedarik süreçlerinde etkili olabileceği değerlendirmesinde bulundu.