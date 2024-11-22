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Savunma

TB3, F-35'leri tahtından edecek: Türkiye, ABD ve Çin'in yapamadığını yaptı

Bayraktar TB3'ün TCG Anadolu'dan ilk kalkış ve iniş testlerini başarıyla tamamlaması karşısında hayranlığını gizlemeyen dünya basını, 'Türkiye ABD, Çin ve İsrail'in yapamadığını yaptı' ifadelerini kullandı. TB3'ün örnek gösterildiği haberde, insansız savaş uçaklarının F-35'ler gibi geleneksel insanlı savaş uçaklarını geçersiz kılma potansiyeline sahip olduğu belirtildi.

Star Gazetesi22 Kasım 2024 Cuma 12:13 - Güncelleme:
TB3, F-35'leri tahtından edecek: Türkiye, ABD ve Çin'in yapamadığını yaptı
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Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB3, kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş testini başarıyla tamamlayarak, havacılık tarihinde bir ilke imza attı. Bayraktar TB3, TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden iniş ve kalkış yapabilen dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı oldu.

TÜRKİYE, ABD VE ÇİN'İN YAPAMADIĞINI YAPTI

Bayraktar TB3'ün tarihi başarısı dünya basınında yankısını sürdürüyor.

Tarihi uçuşu manşetine taşıyan Hindistan basını, "Türkiye, İHA savaşının geleceğini değiştirmiş olabilir" yorumunda bulundu.

TB3, F-35'LERİ TAHTINDAN EDECEK

Haberin devamında, "Çin, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere veya İsrail gibi küresel askeri güçlerin bile henüz gerçekleştiremediği bu olağanüstü başarı, ABD yapımı F-35'ler gibi geleneksel insanlı savaş uçaklarını, insansız savaş uçakları bir insan pilota ihtiyaç duymadan aynı görevleri yerine getirebildiği için, geçersiz kılma potansiyeline sahip" ifadeleri yer aldı.

Türkiye'nin kendi sınıfında tek olan TB3 ile Çin ve İsrail'i geride bıraktığı belirtildi.

TB3'ün saldırı görevleri için füzeler de dahil olmak üzere küçük ve hassas mühimmatlarla donatılabildiğine dikkat çekildi.

TB3'ün Libya, Karabağ ve Ukrayna'da büyük bir başarıyla kullanılan Bayraktar TB2'yle benzer yeteneklere sahip olması beklendiği dile getirildi.

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