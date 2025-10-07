İSTANBUL 19°C / 14°C
  TB3, KIZILELMA ve AKINCI peş peşe havalandı! 3 farklı görev yerine getirildi
Savunma

TB3, KIZILELMA ve AKINCI peş peşe havalandı! 3 farklı görev yerine getirildi

Baykar tarafından, art arda havalanan milli insansız hava araçlarıyla (S/İHA) 3 farklı görev yerine getirildi.

7 Ekim 2025 Salı 07:24
TB3, KIZILELMA ve AKINCI peş peşe havalandı! 3 farklı görev yerine getirildi
ABONE OL

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Baykar tarafından, NSosyal hesaplarından, Bayraktar TB3, Bayraktar KIZILELMA ve Bayraktar AKINCI'nın art arda kalkması sonrasında yaptıkları test uçuşlarına ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Testte, Bayraktar TB3'ün atış kabiliyeti, Bayraktar KIZILELMA'nın iniş-kalkış manevraları ve Bayraktar AKINCI'nın operasyonel sorti uçuşları bir kez daha gözler önüne serildi.

Bayraktar TB3 ve Bayraktar AKINCI güvenlik güçlerinin envanterine girerken, Bayraktar KIZILELMA'nın gelecek yıl kullanıma sunulması hedefleniyor.

- İTALYAN HEYET DE İZLEDİ

Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile İtalya Savunma Bakan Yardımcısı Matteo Perego di Cremnago, İtalya Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Antonio Conserva, İtalya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Carmine Masiello, İtalya Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Koramiral Giuseppe Berutti Bergotto, Leonardo S.p.A'dan Simone Ungaro, Carlo Gualdaroni ve beraberlerindeki heyet, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti.

Heyet, Bayraktar TB3, Bayraktar AKINCI ve Bayraktar KIZILELMA'nın test uçuşlarını izledi.

Popüler Haberler
