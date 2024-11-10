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Savunma

TB3'ten TCG Anadolu testi

Bayraktar TB3, TCG Anadolu'ya gece yaklaşma testi gerçekleştirerek önemli bir adım daha attı.

10 Kasım 2024 Pazar 09:43 - Güncelleme:
TB3'ten TCG Anadolu testi
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılı dolayısıyla 27 Ekim 2023 tarihinde ilk uçuş testiyle gökyüzü ile buluşan Bayraktar TB3 PT-1 SİHA, test uçuşlarını sürdürüyor.

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB-3'ün TCG Anadolu savaş gemisinde gece yaklaşma testlerini başarıyla tamamladığı anları paylaştı.

Tarihi anları sosyal medya hesabından paylaşan Bayraktar paylaşımına, "Gece yaklaşma testleri. 91. Test Uçuşu" notu düştü.

Bayraktar TB3 SİHA, katlanabilen kanat yapısıyla TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerde kalkış ve iniş kabiliyetine sahip dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı olacak. Yerli olarak geliştirilen PD-170 motoruyla havalanan milli SİHA, 20 Aralık 2023'te gerçekleştirilen uzun uçuş testinde 32 saat havada kalmış ve gökyüzünde 5 bin 700 kilometre yol kat etmişti.

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