TB3'ün NATO'daki gövde gösterisi dengelerini bozdu... 3 riskle karşı karşıyalar

Yunan basını, TCG Anadolu'dan havalanan Bayraktar TB3'ün NATO'nun Steadfast Dart 2026 tatbikatındaki ilk yurt dışı operasyonel gösterisini "tarihi dönüm noktası" olarak değerlendirdi.

Yerli ve milli SİHA Bayraktar TB3, TCG Anadolu amfibi hücum gemisinden kalkış yaparak tatbikat kapsamında yurt dışında ilk kez operasyonel görev icra etti.

Böylece NATO bünyesindeki bir tatbikatta ilk defa SİHA operasyon kabiliyetine sahip bir gemi kullanılmış oldu. TB3, görevini tamamladıktan sonra gemiye güvenli şekilde iniş yaptı.

ENİKOS: NATO VE DENİZ OPERASYONLARININ YÜRÜTÜLME BİÇİMİ TARİHİ BİR SÜREÇ

Yunanistan merkezli Enikos haber sitesi, gelişmeyi "NATO ve deniz operasyonlarının yürütülme biçimi açısından tarihi bir süreç" ifadeleriyle duyurdu.

Haberde, tatbikatın deniz safhasında TB3'ün TCG Anadolu'nun kısa pistinden otonom olarak havalandığı, çiftli MAM-L mühimmat salvosu ile su üstü hedeflerini yüksek hassasiyetle vurduğu aktarıldı.

Enikos, Türkiye'nin kısa pistli gemilerden operasyon yapabilen dünyadaki ilk ve tek İHA olan Bayraktar TB3 ile bu alanda bir ilke imza attığını yazdı.

BAYKAR'IN İHRACAT BAŞARISI

Yunan basını, Baykar'ın ekonomik performansına da dikkat çekti.

Aktarılan bilgilere göre şirket, 2025 yılında 2,2 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaştı. Gelirlerinin yüzde 90'ını ihracattan elde eden Baykar'ın, Bayraktar TB2 için 36 ülke, AKINCI TİHA için ise 16 ülke ile sözleşme imzaladığı ve toplamda 37 ülkeye ihracat yaptığı belirtildi.

"YUNANİSTAN İÇİN ÜÇ TEMEL RİSK"

Haberde, TCG Anadolu'nun Yunanistan savunma stratejisi açısından üç başlıkta risk oluşturduğu öne sürüldü.

Birinci olarak geminin, Türkiye'nin hava gücünü İHA'lar aracılığıyla Orta ve Doğu Akdeniz'e taşıma kapasitesini artırdığı ve bunun Yunanistan'ın Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) dengelerini etkileyebileceği ifade edildi.

İkinci olarak, TCG Anadolu'nun İHA operasyonları için tasarlanmış bir "ana gemi" niteliği taşıdığı; katlanabilir kanat yapısına sahip TB3'ün kısa pistten kalkış, sürekli devriye ve hassas vuruş kabiliyeti sunduğu vurgulandı. Geliştirme aşamasındaki insansız jet KIZILELMA'nın ise hava muharebesi ve taarruz görevleri için planlandığı belirtildi.

Üçüncü olarak geminin, bir amfibi harekât platformu olarak deniz piyade unsurları, zırhlı araçlar ve T129 ATAK helikopterleri taşıyabildiğine dikkat çekildi.

CALİBER: MUHAREBE ETKİNLİĞİNİ KANITLADI

Caliber haber sitesi de Bayraktar TB3'ün tatbikatta yurt dışındaki ilk operasyonel etkinliğini başarıyla tamamladığını ve muharebe etkinliğini kanıtladığını yazdı. Haberde, kısa pistli güverteden otonom kalkış ve ağır mühimmat kullanma kabiliyetinin yüksek düzeyde operasyonel hazırlık ve verimlilik ortaya koyduğu ifade edildi.