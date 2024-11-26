Bayraktar TB3 SİHA'nın TCG Anadolu'dan iniş kalkış yaparak dünya havacılık tarihinde ilke imza atması dünya basınının dilinden düşmüyor.

Bayraktar TB3'ün modern askeri teknolojide oyun değiştirici olduğunu yazan batı basını TB3'ü 5 konu başlığında inceledi.

Baykar tarafından geliştirilen TB3'ün kısa sürede kayda değer kilometre taşlarına ulaşan çok yönlü, taşıyıcıya uygun bir İHA olduğundan bahsedildi. TB3'ün 2025 yılında hizmete girmesi planlandığına vurgu yapıldı.

TB3'ÜN MALE YETENEĞİ

Orta İrtifa Uzun Havada Kalış (MALE) yeteneğine sahip olan Bayraktar TB3'ün TCG Anadolu gibi kısa güverteli uçak gemilerinden kalkış ve iniş yapabilme özelliğinin onu İHA dünyasına devrim niteliğinde bir katkı haline getirdiği kaydedildi.

Haberde, "Menzil, hız ve çok yönlülüğün bu kombinasyonu, TB3'ün hem keşif hem de muharebe görevlerini yerine getirebilmesini sağlar ve onu modern deniz ve kara tabanlı operasyonlar için kritik bir varlık haline getirir. Ayrıca, mühimmat taşıma yeteneği onu savaş alanında zorlu bir güç haline getirir" ifadeleri yer aldı.

TB3'ÜN GERÇEĞE DÖNÜŞME YOLCULUĞU

TB3 İHA'nın konseptten gerçeğe dönüşme yolculuğunun Türkiye'nin havacılık sektöründe yerli inovasyona olan bağlılığını ortaya koyan önemli dönüm noktalarına sahne olduğu belirtildi.

GELİŞMİŞ ÖZELLİKLERİ

TB3'ün gelişmiş özelliklerine dikkat çekilen haberde, "Bayraktar TB3, özellikle deniz ortamları için uyarlanabilirliğini artıran özelliklerle tasarlanmıştır. Katlanabilir kanatları, TCG Anadolu gibi gemilerde konuşlandırma için kritik bir özellik olan kısa güverteli uçak gemilerinden çalışmasına olanak tanır. Ayrıca Bayraktar TB3, Görüş Hattı ve Görüş Hattı Dışı iletişim yetenekleri sayesinde çok uzak mesafelerden çalıştırılabiliyor. Tamamen Otonom Kalkış ve İniş, LOS (Görüş Hattı) ve BLOS (Görüş Hattının Ötesinde) İletişimi, Kısa Pistten Kalkış ve İniş Kabiliyeti özellikleri TB3'ün yalnızca çok yönlü olmasını değil, aynı zamanda modern askeri görevlerin karmaşık talepleri için optimize edilmiş olmasını da sağlar" denildi.

MAKSİMUM PERFORMANS İÇİN KOMPAKT VE VERİMLİ TASARIM

Bayraktar TB3'ün performans ve verimlilik için tasarlandığı, boyutları, dayanıklılığı ve yük kapasitesi onu sınıfında öne çıkardığını belirten Batı basını, "Dahası, TB3'ü ISR'den (İstihbarat, Gözetleme ve Keşif) silahlı muharebeye kadar çeşitli görevler için uygun hale getiren özelliklere sahiptir. Dayanıklılık, uyum yeteneği ve son teknolojiyi harmanlayan TB3, modern savaşta İHA'ların rolünü yeniden tanımlamaya hazır. Türkiye'nin havacılık inovasyonundaki büyüyen uzmanlığının ve 21. yüzyılın zorlukları için yerli çözümler geliştirme taahhüdünün bir kanıtı" değerlendirmesinde bulundu.

19 KASIM'DA TARİHİ BİR DÖNÜM NOKTASINA ULAŞILDI

19 Kasım 2024'te TB3'ün kısa güverteli bir uçak gemisine iniş ve kalkış yaparak tarihi bir dönüm noktasına ulaşıldığını yazan basını, "Bu atılım, İHA'ların deniz muharebe senaryolarına entegre edilmesi için yeni olasılıklar açıyor. Ayrıca, başarılı operasyon TB3'ün gelişmiş yeteneklerini ve Türkiye'nin İHA teknolojisindeki liderliğini vurguluyor. Bayraktar TB3, uçak gemisi tabanlı tasarımı, gelişmiş özellikleri ve tarihi kilometre taşlarıyla insansız hava teknolojisinde bir sıçramayı temsil ediyor" ifadelerini kullandı.

TOPLAM UÇUŞ 828 SAATİ GEÇTİ

Bayraktar TB3 SİHA, dün Çanakkale açıklarında seyreden TCG Anadolu gemisine iniş-kalkış testlerini destek ekipmanı kullanmadan iki kez daha başarıyla gerçekleştirdi.

Bayraktar TB3 SİHA, gerçekleştirilen uçuşta 36 bin 310 feet irtifaya çıktığı Yüksek İrtifa Sistem Performans Testi'ni başarıyla tamamladı. TEI tarafından yerli olarak geliştirilen PD-170 motoruyla havalanan milli SİHA, böylece kritik bir eşiği daha geçmiş oldu. Türk milli havacılık tarihinin irtifa rekoru ise 45 bin 118 feet ile Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'ya ait bulunuyor. Bayraktar TB3 SİHA, bugüne kadar gerçekleştirilen test uçuşlarında toplam 828 saat 57 dakika havada kaldı.