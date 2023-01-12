TBMM Milli Savunma Komisyonu üyeleri HAVELSAN'ı ziyaret etti

Heyeti, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Ali Mantar, HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar karşıladı.

Nacar'ın şirket faaliyetlerine ilişkin sunumunun ardından heyettekiler şirkette incelemelerde bulundu.

Ahmet Aydın, burada yaptığı açıklamada, Komisyon olarak her fırsatta, özellikle savunma ve güvenlik alanında iş ve işlem yapan kurum ve kuruluşları ziyaret ettiklerini söyledi.

Her kurum ziyaretinden yeni bir heyecanla, yeni bir gururla geri döndüklerini dile getiren Aydın, şöyle konuştu:

"HAVELSAN müthiş işler başarıyor. Özellikle en ileri teknolojiyi, yazılımı, yapay zekayı kullanıyor. Dünyanın en iyi savaş yönetim sistemlerinden birisini, sadece 3 ülkede varmış, bir tek biz ihraç edebiliyoruz. HAVELSAN, simülatörlerden bilgi iletişim araçlarına kadar her alanda muazzam işler yapıyor. Türkiye gerçekten emin ellerde artık. Türkiye savunma sanayisini son derece geliştirmiş ve bu noktada bağımsız teknolojiyle birlikte tam bağımsızlık anlamında büyük mesafe aldı. Artık bunları dışarıdan alan değil, ihraç eden ülke pozisyonuna geldi. Bu ülke hepimizin ortak ülkesi. Bu ülkede yapılan güzel şeylerde hepimiz gurur duyuyoruz. Bundan sonra yapılabilecek ne varsa Milli Savunma Komisyonu olarak destek vereceğimizi ifade ediyorum."

Türk savunma sanayisinin 2022 performansına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Aydın, sektörün hedefin üzerinde bir performans gösterdiğini belirtti. Aydın, şunları kaydetti:

"248 milyon dolardan bugün 4,4 milyar dolara ihracat tam 18 kat artış kaydedilmiş. Bu çok çok önemli. AR-GE'ye ayırdığı bütçe son derece önemli. Savunma sanayisi alanında faaliyet gösteren özel şirketler çok çok önemli. Bunların sayısı 50-60 civarındayken 2 bine yaklaştı. Sadece Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına ait şirketlerimiz değil, özel sektörümüz de çok çok gelişti. Hedefin üzerinde ciddi bir performans, gayret var. Sadece HAVELSAN'da 2 bin 500 çalışan var. Bunlar mühendis ağırlıklı ve yaş ortalaması 37. Bizim genç beyinlerimiz çok güzel işler başarıyor ve özgüvenimiz yükseldi. Millet olarak artık biz yapabiliyoruz. Bakan değil, yapan bir ülke konumuna geldik. Bu bize gerçekten gurur veriyor. Biz artık ileri büyük hedefler koyuyoruz, 2053, 2071 diyoruz. Niye diyoruz? Bu genç beyinlere güveniyoruz. Gerçekten çok daha iyisini yapabilecek kapasitemiz var."

İsmail Demir de Komisyon üyelerine ilgilerinden dolayı teşekkür etti ve bu ilginin şirketlere, kendilerine moral verdiğini söyledi. Demir, "Bu tür ziyaretlerle farkındalık artıyor. Ülkemizin, Meclisimizin desteğini verdiğini görüyoruz. Kendilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz." dedi.