TCG Anadolu, Hürjet ve Kızılelma'ya dikkat çekti: Birleşik Krallık'ın Türkiye'den öğreneceği çok şey var

Türk savunma sanayii rüzgarı Avrupa'yı da sardı. Birleşik Krallık merkezli AEI Systems'in satın alınmasının ardından Türkiye, dünyada kullanımı yaygınlaşan ve kritik önem kazanan orta kalibre top üretiminde söz sahibi olmaya hazırlanıyor.

CANiK'in bu yatırımı sayesinde şirketin son teknolojileri kullanan yüksek üretim kapasitesi ve AEI Systems'ın 60 yıllık orta kalibre silahlardaki bilgi birikimi bir araya geldi.

Yüksek adetlerde hem Birleşik Krallık hem de Türkiye'de üretilecek toplar, uzaktan komutalı silah sistemleri üzerinde başta Türkiye ve Birleşik Krallık olmak üzere tüm dost ve müttefik ülkelerin kara, hava ve deniz platformlarının hizmetine sunulacak.

Söz konusu yatırımın duyurulması amacıyla Birleşik Krallık'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda özel bir resepsiyon düzenlendi.

Etkinlikte konuşan Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu ve Doğu Avrupa ve Orta Asya Ticaret Müsteşarı Kenan Poleo, Samsun Yurt Savunma (SYS) ve CANiK'i Britanyalı AEI Systems şirketine yaptığı yatırımdan dolayı kutladı.

Bu ortaklığın CANiK ve AEI Systems'a yeni ve mevcut pazarlarda birçok fırsat getireceğini kaydeden Poleo, "Her iki şirkete de uzun süreli bir başarı ve dostluk diliyorum. Hem Birleşik Krallık hem de Türkiye'nin birlikte daha fazlasını yapmaya, birbirlerini desteklemeye ve her iki ülke için de avantajlar sağlayacak fırsatlara açık olduğunu biliyorum." dedi.

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Başkonsolos Kenan Poleo, AEI Systems'ın Birleşik Krallık'ta test, tasarım ve imalat konusunda orta kalibreli silahlarda uzman olduğunu belirterek, "Çok geniş ve zengin bir geçmişi vardır. AEI İngiliz silahlı kuvvetlerine ve dünyadaki çok sayıdaki müşterisine hizmetler sunmuştur." diye konuştu.

Poleo, bu yatırımla uzun vadeli bir dostluğun önünün açıldığını kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk savunma sanayisi ciddi anlamda büyüyor. Türkiye ile Birleşik Krallık arasında savunma sanayisindeki ortaklığı çok kıymetli. Bu alanda Türkiye koşuyor, yürümüyor. Hatta koşmuyor da sprint atıyor. Hızlı, hızlı çabuk bir şekilde gidiyor. Son birkaç haftadır da bunun örneklerini görüyoruz. TCG Anadolu'dan yerli ve milli ilk insanlı süpersonik jet uçağı Hürjet'e ve ilk insansız savaş uçağı Kızılelma'ya kadar Türkiye'nin başarıları ve bu konudaki ilerlemesini dünya görüyor. Net bir vizyon, liderlik ve başarılı işler ortaya konuluyor. Türkiye'nin yaklaşımından birçok ülkenin öğreneceği şeyler var. Birleşik Krallık da dahil olmak üzere."

- "İKİ ÜLKE DE KAZANÇLI ÇIKACAK"



CANiK Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Aral da savunma sanayisinde global bir yapıya ulaştıklarını belirterek, bunun sonucunda AEI Systems ile iş birliğine gittiklerini söyledi.

Burada hem Türkiye'nin hem de İngiltere'nin büyük kazançlarının olacağını dile getiren Aral, "Tarihten gelen iki büyük imparatorluk dünyayı şekillendirmiş. Samsun Yurt Savunma olarak bu birlikteliğin iki ülke için de çok faydalı olacağına inanıyoruz. Osmanlı ve Cumhuriyet tarihinde ilk defa Türk savunma sanayi şirketi İngiltere'de savunma sanayisinde yatırım yapıyor. Kısa zamanda, özellikle 2024'ten itibaren bu birlikteliğin somut meyveleri daha iyi görülecek." açıklamasında bulundu.

- HEDEF 100 MİLYON DOLARIN ÜZERİNDE CİRO



CANiK Genel Müdürü C. Utku Aral ise satın alma işleminin tamamlanmasıyla birlikte AEI Systems'ın da şirket iştirakleri arasında yerini aldığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AEI Systems, orta kalibre silahlarda bir marka olmayı sürdürecek. AEI Systems'ın Birleşik Krallık'taki tesislerinde geliştirme, üretim ve montaj faaliyetleri artarak devam edecek. Üretim faaliyetleri ise özellikle 'Made in UK' ibaresinin kullanılmasını sağlayacak ölçüde, AEI Systems ve Birleşik Krallık'taki ekosistem bünyesinde gerçekleştirilecek. 5 sene sonunda orta kalibre top satış cirosunun yıllık 100 milyon doların üzerine çıkmasını hedefliyoruz. AEI Systems operasyonuna şirket iştiraklerimizden Unirobotics de destek verecek."

Aral, Ubirobotics'in orta kalibre topların ihtiyacı olan yüksek teknoloji, yenilikçi ve rekabetçi silah kulesi entegrasyonu çözümleri sunduğunu kaydederek, şu bilgileri verdi.

"Bu çözümlerin ilk meyvesi ise Unirobotics'in 30x113 mm topla donatılan Trakon 30 kulesidir. 30x113mm top; çok çeşitli mühimmatı atma özelliği ve düşük geri tepmesi sayesinde 4x4 kara araçları ve ufak botlar dahil tüm platformlara ister uzaktan kumandalı ister operatör kumandalı mesnetler ile entegre edilebilmektedir. 30x113mm topların kara ve deniz araçlarında kullanımı son yıllarda giderek artsa da bu silahlar uzun süredir döner ve sabit kanatlı hava araçlarının temel silahını teşkil etmekte olup özellikle yüksek infilaklı mühimmat atma kabiliyeti ile önemli bir güç çarpanı haline gelmektedir."

- "TÜRKİYE'DEKİ PROJELER İÇİN DE ENTEGRE EDİLİYOR"



Utku Aral, Türkiye ve dünyadaki savunma ve havacılık sanayisinin üzerinde çalıştığı ve 30x113 mm topun kullanım alanlarını ve projelerini şöyle sıraladı:

"Bu sistem, Türkiye'deki projeler için de entegre ediliyor. 4x4 taktik araçlarda Nurol Makina'nın Ejder Yalçın aracına Trakon 30 kulesi entegre edildi. İnsansız kara araçları alanında HAVELSAN'ın Kapgan aracına Trakon 30 kulesi entegrasyonu da devam eden projeler arasında yer alıyor. Buna ilave olarak tüm 6x6 ve 8x8 taktik tekerlekli zırhlı araçlar üzerinde kolaylıkla entegre edilebiliyor. Ana muharebe tanklarında ise Birleşik Devletler'de Abraham-X, Avrupa'da E-MBT ile ilk örnekleri görülen yeni nesil tank konseptinde tankın yakın mesafe koruma silahı olarak 12,7 mm ağır makinalı tüfek yerine 30x113 mm topun tercih edilmesi silahın günümüz muharebe şartlarında platforma kazandırdığı yeteneklerin önemini ortaya koyuyor."

Aral, 30x113 mm topun kullanıldığı hava araçlarına da örnekler vererek, söz konusu sistemlerin entegrasyonu için insanlı ve insansız su üstü platform üreticileri ile konsept çalışmalarına başlandığını söyledi.

- "İHRACAT FAALİYETLERİ YENİ BİR İVME KAZANACAK"



Utku Aral, AEI Systems ile birlikte ihracat alanında da yeni bir ivme yakalayacaklarını ifade ederek, 30x113 mm topun, Türkiye ve Birleşik Krallık için de çok kritik bir ürün olduğunu vurguladı.

Aral, "Bu topun ve Unirobotics'in Trakon 30 kulesi entegrasyonunun tamamlanması sonrası halihazırda çalışmakta olduğumuz bütün büyük platform üreticileri ile bu alanda iş birliğine başlayacağız. AEI Systems'ın satın alımıyla birlikte önümüzdeki 5 yıllık dönemi kapsayan yatırım planlamamızın tamamını gerçekleştirdik. Bundan sonra şirket satın almak için değil, ürün geliştirmek ve üretmek için yatırımlar yapacağız. Bu sayede ihracat faaliyetleri yeni bir ivme kazanacak." şeklinde konuştu.