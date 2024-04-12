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Savunma

''TCG Anadolu'' korkulu rüyaları oldu! İspanyol ikiziyle tatbikat yapacaklar

Yunanistan, dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'nun İspanyol ikizi 'Juan Carlos' ile tatbikat düzenleyecek. Ülke basınına konuşan Yunan askeri kaynaklar, 'TCG Anadolu'nun huyunu suyunu öğrenme fırsatı bulacağız' ifadelerini kullandı.

Star Gazetesi12 Nisan 2024 Cuma 09:19 - Güncelleme:
''TCG Anadolu'' korkulu rüyaları oldu! İspanyol ikiziyle tatbikat yapacaklar
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Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, donanmanın hizmetine girmesinin ardından Yunanistan'ın korkulu rüyası haline geldi.

"Mavi Vatan"ın yeni karargahı haline gelen TCG Anadolu'yu radarına alan Yunanistan, dikkat çeken bir hamlede bulundu.

Yunan ordusu, TCG Anadolu gemisinin ikiz kardeşi olan ve İspanyol donanmasında yer alan Juan Carlos 1 çok maksatlı amfibi hücum gemisi ile tatbikat yapmayı planlıyor.

"Daedalus 24" kod adlı görev kapsamında Akdeniz ve Atlantik'e rota çizecek İspanyol filosunun bir parçası olan ve 3 İspanyol fırkateynin eşlik ettiği Juan Carlos'ta AV8 "Harrier" savaş uçakları ve helikopterlerden oluşan bir hava birimi bulunuyor.

Ege'nin iki noktasında yapılacak tatbikatta Yunan silahlı kuvvetleri "TCG Anadolu" ile benzerlikleri olan Juan Carlos'un özelliklerini ve nasıl çalıştığına dair konuları öğrenmeyi amaçlıyor.

Yunan medyasına konuşan Yunan askeri kaynaklar, "TCG Anadolu'nun huyunu suyunu öğrenme fırsatı bulacağız" ifadelerini kullandı.

TCG ANADOLU'NUN ÖZELLİKLERİ

Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nde inşa edilen TCG Anadolu, 230 metre uzunluk, 32 metre genişlik ve 9 bin 200 metrekare büyüklüğe sahip.

Uçuş güvertesinin yer aldığı gemiye aynı anda 6 helikopter iniş ve kalkış yaparken, SİHA'lar da konuşlanabiliyor. 1200 askeri personelin bulunduğu TCG Anadolu'da, 30 yataklı hastane ve 2 ameliyathane yer alıyor.

TCG Anadolu, amfibi harekat ve hava harekatı başta olmak üzere insani yardım ve kontrol gemisi görevlerinde de kullanılabilecek. 27 bin 500 ton deplasmanı ile Türk donanmasının en büyük savaş gemisi olma özelliğine sahip gemide 11 güverte, 6 stoplu uçuş platformu, hangar, hafif ve ağır güvertelerine 4 mekanize çıkarma gemisi konuşlanabilecek havuz bulunuyor.

Askeri gemi, ağır ve hafif araç güvertelerinde 13 tank, 27 zırhlı amfibi hücum aracı (ZAHA), 6 zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), 15 römork ve 33 muhtelif araç taşıyabilme özelliğine sahip.

TCG Anadolu, gemi yakıt ikmali yapmaksızın Türkiye'den Japonya'ya ya da Avusturalya'ya intikal edebiliyor.

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