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Savunma

TCG Anadolu'nun ardından Türkiye'den İspanya'ya İHA'lar için yeşil ışık

Türkiye, TCG Anadolu gemisi ile bir üst seviyeye çıkardığı İspanya ilişkilerini İHA'larla perçinleyecek. Yerli ve milli savunma sanayisinde uluslararası ölçekte rağbet gören Türkiye, TCG Anadolu'nun ardından İspanya ile insansız hava araçları (İHA) konusunda da işbirliği yapacak.

13 Haziran 2024 Perşembe 17:27 - Güncelleme:
TCG Anadolu'nun ardından Türkiye'den İspanya'ya İHA'lar için yeşil ışık
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Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi kapsamında İspanya'nın başkenti Madrid'de temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya hükümeti ile TCG Anadolu gemisinin ardından İHA konusunda da işbirliği yapılacağını bildirdi.

TÜRKİYE'DEN İSPANYA'YA İHA SİNYALİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile Madrid'de ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan ile Sanchez toplantının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Savunma sanayisi alanındaki soruya cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Savunma sanayinde bir dayanışmanın teklifidir bu. Birinci sırada TGC Anadolu ile adım attık. Şimdi bir üst segmente geçelim istiyoruz. Mevcuttan daha büyüğünü birlikte yapalım istiyoruz. Savunma Bakanlığımız bu çalışmayı yürütüyor." dedi.

"İNSANSIZ HAVA ARAÇLARINDA YAPILABİLECEK BAZI ADIMLARI ATIYORUZ"

TCG Anadolu'nun ardından İspanya ile Türkiye arasındaki insansız hava araçları konusunda da işbirliği yapılacağını söyleyen Erdoğan, "İnsansız hava araçlarında yapılabilecek bazı adımları atıyoruz. Türkiye bu konuda daha ileri adımları atmak istiyor. Bu çalışmaları da şu anda gerek Savunma Başkanlığımız, gerek Savunma Bakanlığımız bu çalışmayı hızla yürütüyor ve bizler de bunun takipçisiyiz. İspanya ile bu konuda işbirliğimiz olacak." ifadelerini kullandı.

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