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Savunma

TCG Anadolu'ya yerli Savaş Yönetim Sistemi

HAVELSAN tarafında yerli imkanlarla geliştirilen ve en iyi savaş yönetim sistemleri arasında gösterilen, Ağ Destekli Veri Entegre Savaş Yönetim Sistemi ADVENT, TCG Anadolu'ya entegre ediliyor.

24 Şubat 2020 Pazartesi10:45 - Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 10:51

HAVELSAN tarafından üç ayda bir yayımlanan HAVELSAN Dergi'nin 4. sayısında, Ağ Destekli Veri Entegre Savaş Yönetim Sistemi ADVENT’in TCG Anadolu’ya entegre edileceği bildirildi.

Eylül ayında MİLGEM Projesi kapsamında denize indirilen 4. gemi olan TCG Kınalıada’ya entegre edilen ADVENT, Sedef Tersanesinde inşası devam eden Türkiye’nin en büyük savaş gemisi TCG ANADOLU’ya da entegre edilecek.

LHD Projesi kapsamında Fabrika Kabul Testleri başarıyla tamamlanan ADVENT Savaş Yönetim Sisteminin platform entegrasyon faaliyetleri ve Liman Kabul Testlerinin 2020’de tamamlanması hedefleniyor.

Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi platform entegrasyonu kapsamında, Sedef Tersanesinde HAVELSAN Ofisi açıldı.

HAVELSAN TCG ANADOLU’da Savaş Yönetim Sisteminin yanı sıra platform verilerinin dağıtımını sağlayan Gemi Bilgi Dağıtım Sistemi (GBDS), bilgi sistemleri altyapısı oluşturan Gemi Bilgi Sistemi (GEBİS), Milli ve NATO otomatik mesajlaşma alma ve dağıtım hizmetlerini sağlıyor.

star.com.tr

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