18 Şubat 2020 Salı07:53 - Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 07:53

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Teknopark'ın 2'inci kısım açılışında Armelsan firmasının yerli imkânlarla ürettiği “ARAS 2023 Dalgıç Tespit Sonarı” cihazına tam not verdi. Denizaltından gelebilecek dalgıç saldırılarına karşı erken uyarı sağlayan “ARAS 2023 Dalgıç Tespit Sonarı" Askeri gemilerin yanı sıra Sivil platformlarda da kullanılabilecek. ARAS 2023 Portatif Dalgıç Tespit Sonarı, açık ve kapalı devre solunum sistemli dalgıç ve intikal vasıtası kullanan dalgıçların konumunu (mesafe ve kerteriz) otomatik olarak tespit, takip ve sınıflandırmasını yapabiliyor.

KRİTİK DENİZ ÜSLERİ ARAS'A EMANET

Operatör ihtiyacı olmayan ve 360 derece tarama yapabilen sistem, otomatik tespit takip sınıflandırma ünitesi sayesinde sudaki bir balığı ya da sabit bir objeyi dalgıçtan ayıran sinyal işleme algoritmaları kullanıyor. Bu sayede sistemin başında bir operatör olmadan otomatik tespit ve uyarı sağlıyor. Armelsan firması tarafından yerli olarak üretilen ARAS 2023 Dalgıç Tespit Sonarı ilk olarak TCG Anadolu Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi'nde kullanılacak. Aynı zamanda bu sistem farklı askeri ve sivil suüstü platformlarının da korunmasını sağlayacak. Stratejik öneme sahip liman veya deniz üslerinin güvenliği içinde kullanılabilen sonarın testleri tamamlandı. TCG Anadolu'nun faaliyete geçmesi bekleniyor.

SUALTINDA HER ALANDA TESPİT YAPABİLİYOR

Sistemin sivil alanda da kullanılabileceğinden bahseden Bakın, "Deniz kıyısında olan kritik bir tesisin korunmasında, kıyı kenarında yapılacak bir toplantı sırasında veya bir deniz kenarındaki sarayın korunmasında da başarılı bir şekilde görev alacak. Sistemi kurduğunuzda suyun altından gelebilecek SAS/SAT komandolarını 6 metreye kadar tespit ederek ilgili birime haber veriyor. Ve bunu yaparken başında bir operatörün bulunmasına ihtiyaç yok. Bu sistemi bir arama kurtarma operasyonunda veya batık olan bir alanın korumasında da kullanabilirsiniz" şeklinde konuştu. Açılışta Armelsan firmasını da ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sistemin performansından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Armelsan yetkilileri de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Barbaros Hayrettin Paşa'nın tablosunu hediye etti.

DOĞU AKDENİZ GÖREVİNE HAZIR

Armelsan Genel Müdürü Can Emre Bakın, "Sistemimiz bitmiş durumda. TCG Anadolu'ya takılmayı bekliyor. Tüm testleri Erdek mayın filoda başarıyla tamamlandı. Türkiye'de bu alanda ilk portatif sistem oldu. Doğu Akdeniz'de de görev yapan Barbaros fırkateynlerine de bu sistemler takılacak. Türkiye ile birlikte dünyada sadece 4 ülke tarafından geliştirilen sonarın yerlilik oranı ise yüzde 90’nın üzerinde. Bu sayede dışa bağımlılığı azaltırken, fiyatta da oldukça uygun oldu.

(Yeni Şafak)