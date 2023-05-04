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Savunma

TCG Anadolu'yu markaja aldılar! Türkiye ilk 10'a girdi

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, Çin basınında da yer buldu. Caixin dergisinde yayımlanan makalede, Türkiye'nin dünyada yerli uçak gemisine sahip birkaç ülkeden biri haline geldiği ve Türk donanmasının küresel deniz gücü sıralamasında onunculuğa yükseldiği belirtildi.

4 Mayıs 2023 Perşembe 23:35 - Güncelleme:
TCG Anadolu'yu markaja aldılar! Türkiye ilk 10'a girdi
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Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu'ya ilgi artarak sürüyor.

TRT Haber'de yer alan habere göre; Türk Donanması'nın envanterine giren TCG Anadolu, bu defa Çin basınının gündeminde yer aldı.

TCG Anadolu gemisini mercek altına alan Caixin dergisinini "Diplomasi ve seçimlerde etki yaratan denizdeki gelişme" başlıklı makalesinde, Mavi Vatan doktrini uyarınca Türkiye'nin, son yıllarda denizlerdeki çıkarlarına, deniz gücü inşasına daha fazla önem verdiği vurgulandı.

"YERLİ UÇAK GEMİSİNE SAHİP BİRKAÇ ÜLKEDEN BİRİ"

Makalede, "Türkiye, dünyada yerli uçak gemisine sahip birkaç ülkeden biri haline geldi" denildi.

Geminin yüzde 70'inin bağımsız olarak, hafif uçak gemileri, amfibi hücum gemileri ve çıkarma gemilerinin entegrasyonu sonucu inşa edildiği kaydedildi.

TÜRKİYE 10. SIRAYA YÜKSELDİ

Makalede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geminin dünyanın her köşesinde askeri ve insani operasyonlar yürütebileceği açıklaması hatırlatıldı.

Savunma sanayiine yapılan yatırımların artmasıyla Türk donanmasının küresel deniz gücü sıralamasında onunculuğa yükseldiği belirtildi.

Çin'de yayınlanan dergi, AK Parti'nin iktidara gelmesinden sonra donanmanın gelişiminin Türkiye'nin dış politikasında taşıdığı öneme dikkat çekerken denizlerde enerji kaynaklarının bulunması, ekonomi ve taşımacılığın geliştirilmesi için adımlar atıldığı da belirtildi.

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