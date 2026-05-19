İSTANBUL 25°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Mayıs 2026 Salı / 3 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,5769
  • EURO
    53,0032
  • ALTIN
    6653.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • TCG Gurbet hücumbotu, Tekirdağ'da ziyarete açıldı
Savunma

TCG Gurbet hücumbotu, Tekirdağ'da ziyarete açıldı

Tekirdağ'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla TCG Gurbet hücumbotu ziyarete açıldı.

AA19 Mayıs 2026 Salı 14:09 - Güncelleme:
TCG Gurbet hücumbotu, Tekirdağ'da ziyarete açıldı
ABONE OL

Kutlamalar kapsamında Ceyport Limanı'na demirleyen gemi, kent sakinlerinin ilgisini çekti.

Marinaya çocuklarıyla gelenler, etkinlik sayesinde Türk Deniz Kuvvetlerinin Rüzgar sınıfı hücumbotunu yakından görme ve inceleme fırsatı buldu.

Görevli personel, ziyaretçilere gemi hakkında bilgi verdi.

Ziyaretçilerden İsmail Can Akan, gazetecilere, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kente gelen gemiyi oğluyla gezdiklerini söyledi.

Güzel bir gün geçirdiklerini aktaran Akan, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda çocuğumu getirdim. Gemimiz çok güzel. Böyle şeyler görmek gerçekten çok gurur verici. Vatandaşlarımızın çok ilgisini çekiyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza teşekkür ederiz." dedi.

Gemiyi gezen çocuklardan Çınar Yalçın da hücumbotu çok beğendiğini belirtti.

ÖNERİLEN VİDEO

İETT otobüsüne inşaat demiri ok gibi saplandı: Kadın yolcu yaralandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.