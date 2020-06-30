30 Haziran 2020 Salı 12:37 - Güncelleme: 30 Haziran 2020 Salı 12:41

Savunma sanayii alanında başlattığı yerli ve millilik hamlesini kara, hava ve deniz unsurlarının tamamında uygulayan ve kısa sürede çok ciddi bir ivme kazanan Türkiye, bu alanda son derece önemli bir adımı daha başarıyla tamamlamak üzere.

Sektöre çok yakın isimlerin dahi suya inme törenine kadar ‘diğer korvet sınıfı gemilerinden biri’ sandığı TCG Ufuk’un sahip olduğu özellikleri kamuoyu ilk kez suya iniş töreninde öğrenmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Ufuk korveti; ülkemizin ilk istihbarat gemisi olma özelliği taşıyor” cümlesiyle duyurduğu süreç, sadece ilk olması açısından değil ülkemize kazandıracağı imkan ve kabiliyetler bakımından da son derece kritik.

DENİZ KABUL TESTLERİ BAŞLADI

TRT Haber'den Sertaç Aksan'a konuşan Savunma Politikası Analisti Turan Oğuz, TCG Ufuk’un (A-591) kağıt üzerinde ‘test ve eğitim gemisi’ olarak geçtiğini ancak kullanım alanlarına bakıldığında çok net bir istihbarat gemisi olduğuna dikkat çekti.

Geminin yapım aşamasıyla ilgili bilgiler veren Oğuz, “Aralık 2016 tarihinde ana yüklenicisi STM ile sözleşme imzalandı. İlk kaynak Mayıs 2017’de yapıldı ve Temmuz 2018’de blok birleştirme işlemleri tamamlandı. Takvimler Şubat 2019’u gösterdiğinde TCG Ufuk suya indi. Deniz kabul testleri ise bu ay başladı. Kısa zamanda bu sürecin de tamamlanıp geminin bu yıl Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslimi bekleniyor” dedi.

SADECE 11 ÜLKE BENZER İMKANLARA SAHİP

Dünya genelinde bu tür bir gemiyle istihbarat toplayabilen 11 ülke olduğunu bilgisini paylaşan Turan Oğuz, şöyle devam etti:

“ABD, Çin, Rusya ve Hindistan'ın yanı sıra dört Akdeniz, üç Kuzey Avrupa ülkesi bu tarz üst seviye istihbarat gemisine sahip. Dünya genelinde Türkiye bu kabiliyete erişmiş 12'nci ülke olacak. Tabii burada şunun altını çizmekte fayda var; TCG Ufuk yeni yapıldığı için taşıdığı sistemler de en modern olanlardan. Bu nedenle de dünyada istihbarat toplayan gemiler arasında en üst ligde yer alacak.

Türkiye daha önce karadan ve havadan istihbarat toplama noktasında çok ciddi mesafe kat etti. Orada yeni çalışmalar da devam ediyor. Şimdi deniz kısmında TCG Ufuk ile çok büyük bir eksiklik daha giderilmiş olacak.”

AKDENİZ’DE DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK

Savunma Politikası Analisti Oğuz, söz konusu geminin Türkiye’nin uzun mesafelerde istihbarat toplama ihtiyacını karşılayacağını ifade ederek, şunları söyledi:

“Suriye’de yaşanan süreci herkes biliyor. İşler orada öyle bir noktaya geldi ki, dünya üzerinde neredeyse imkanı olan tüm ülkeler her türlü istihbarat platformlarını oraya gönderip bilgi topladı.

Rusya buraya gemilerini getirince, başta ABD olmak üzere diğer ülkeler de gemilerini getirdi ve denizden istihbari faaliyetler yürütmeye başladı.

TCG Ufuk ile Türkiye de bu bölgede varlığını net bir şekilde denizden de göstermiş olacak. Sahip olduğu sistemlerle TCG Ufuk her türlü istihbarat için dinleme ve takip yapabilir, fotoğraf çekebilir.

Toplanan tüm bu bilgilerle bir merkezde karşı tedbirler geliştirilebilir. İleride de bu tedbirler düşman unsurlarla elektronik harpte kullanılabilir. Bu durum Akdeniz’de rahatsızlık yaratacaktır."

İSTİHBARAT KONUSUNDA BÜYÜK BİR İLERLEME SAĞLADIK

Geçmiş yıllarda Türkiye’nin sinyal istihbaratı konusunda çok sınırlı dış alımlarla yoluna devam ettiğini ama özellikle son 5 yılda bu alanda çok önemli ürünler çıkarmaya başladığına değinen Oğuz, “REDET (Radar Elektronik Destek – Elektronik Taarruz Sistemleri) ile başlayan ve gerek karadan gerek havadan bu işi yapabilecek sistemlerle devam eden bir gelişim süreci yaşadık. Şimdi de TCG Ufuk ile bunu mavi sulara indiriyoruz. TCG Ufuk kendi alanında Türkiye'de bir ilk. Geçmişte nasıl ki önce basit silahlar ile başlayıp sürekli üzerine ilaveler yaparak hızla ilerlediysek, bu konuda da benzer bir gelişme sağlayacağız. Sahadan gelen geri bildirimlerle gerekli iyileştirmelerin yapılıp gemi sayımızın hızla artacağına inancımız tam” dedi.

DÜNYANIN HER YERİNDE GÖREV ALABİLECEK

Bu tür gemilerde ağır silah sistemleri bulunmadığını, TCG Ufuk’un da üzerinde top ve ağır silahlar olmayacağının altını çizen Oğuz, sözlerini şöyle tamamladı:

“TCG Ufuk, üzerinde ağır silahları olmayacak bir gemi. Zaten kullanım amacı da o değil. Ama barış zamanı, deposunda, asimetrik tehditlere karşı, basit ve etkili mobil silahlar olabilir. Kaldı ki savaş zamanı da kullanmak gerekirse o zaman bir savaş gemisi eşlik edebilir.

Normal zamanlarda TCG Ufuk uluslararası sularda istediğiniz yerde görevlendirebileceğiniz bir araç. Mesela havadan istihbarat toplarken bir uçağın hava kalış süresi saatler ile sınırlı iken TCG Ufuk binlerce deniz mili uzağa gidebilir, 45 gün boyunca kesintisiz seyir yapabilir, uluslararası sulardan istenen ülkeyi gözlemleyebilir.

MİT VE DİĞER KURUMLAR DA BU GEMİDEN YARARLANACAKTIR

Bu durum başta Yunanistan, Mısır ve İsrail gibi ülkeler olmak üzere bölgede rahatsızlık yaratabilir. Aslına bakarsanız Türkiye lig değiştiriyor derken ülkemizin bu ve benzeri imkanlarla tehdidi sürekli daha uzaktan karşılayıp izleme konusunda da büyük bir değişim yaşadığından bahsediyorum.

TCG Ufuk ile üzerinde durulması gereken bir diğer konu da elde edilecek istihbaratın kullanımı... Toplanacak istihbaratın kullanımı sadece Türk Silahlı Kuvvetleri ile sınırla kalmayacak. Başta MİT olmak üzere tüm güvenlik güçleri bu gemi ile elde edilecek istihbarattan azami şekilde yararlanacak.

Tüm bunları alt alta koyduğunuzda TCG Ufuk, Türkiye’yi çok farklı alanlarda üst lige çıkarıyor. Ve bu üst lig sadece dünyanın en güçlülerinin var olabildiği bir alan. İnanıyorum ki ülkemiz bu seviyede de en iyi şekilde kendine yer bulacak, milli savunma sanayi adımlarıyla oldukça iyi yerlere gelecek."