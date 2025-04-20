''TCG Volkan bir bağış değil, hesaplanmış bir jeopolitik manevra''... Türkiye'nin hamlesi ses getirdi

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan TCG Volkan hücumbotunun Maldivler'e hibe edilmesi batı basınında merak uyandırdı.

Maldivler'e yapılacak Doğan sınıfı TCG Volkan hücumbotu bağışını "stratejik askeri transfer" olarak nitelendiren batı basını "Bu hibe Ankara ve Male arasındaki savunma iş birliğinin önemli ölçüde derinleşmesini temsil ediyor ve Maldivler Ulusal Savunma Gücü'ne (MNDF) yeni bir deniz ateş gücü seviyesi getiriyor" ifadelerini kullandı.

TCG Volkan'ın Maldivler için deniz kabiliyetinde büyük bir sıçramayı temsil ettiği vurgulandı.

Haberde, "Maldivler envanterindeki en ağır silahlı ve yetenekli yüzey muharip gemisi olan TCG Volkan'ın konuşlandırılması, ülkenin deniz operasyonlarının kapsamını yeniden tanımlıyor. Maldivler Sahil Güvenliğini, genişletilmiş devriyeler yürütme, deniz alanı farkındalığını sağlama ve ortaya çıkan güvenlik tehditlerine daha fazla güçle cevap verme konumuna getiriyor" denildi.

TCG Volkan hibesinin 2024'te Maldivler'in Bayraktar TB2 satın almasının ardından gerçekleştiğine dikkat çekilirken, "Yeni kurulan MNDF Hava Kuvvetleri tarafından işletilen bu insansız hava araçları, ülkenin deniz topraklarını izleme kapasitesini önemli ölçüde iyileştirdi" değerlendirmesinde bulunuldu.

Türkiye'nin Maldivler ile savunma bağlarını derinleştirerek Hindistan ve Çin tarafından domine edilen Hint Okyanusu bölgesindeki etkisini genişlettiğini yazan Batı basını, "TCG Volkan'ın bağışlanması, acil savunma yükseltmesinin ötesinde Türkiye'nin daha geniş stratejik hedeflerini yansıtıyor. Bu hamle, Türkiye'nin güç yansıtmasını, büyüyen savunma endüstrisini tanıtmasını ve eğitim ve donanım desteği aracılığıyla uzun vadeli askeri ve diplomatik ilişkileri geliştirmesini sağlıyor. Bu bağlamda, TCG Volkan'ın teslimatı yalnızca askeri bir varlık transferi değil, aynı zamanda hesaplanmış bir jeopolitik manevra olup, Türkiye'yi Güney Asya güvenlik dinamiklerinde önemli bir aktör olarak konumlandırırken, Maldivler'e de deniz çıkarlarını savunma konusunda gelişmiş bir kapasite sunmaktadır" ifadelerini kullandı.

HİBE İŞLEMLERİNİN TEMMUZ AYINDA TAMAMLANMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

Hibe hazırlığı kapsamında, bakım ve onarım çalışmaları İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda yapılan TCG Volkan'ın, Maldivler'e transferinin havuzlu taşıma gemisi ile Nisan-Haziran ayları arasında yapılması planlanıyor.

TCG Volkan, havuzlu taşıma gemisi ile denizden Maldivler'e ulaşmasının ardından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından gönderilecek bir ekip tarafından faal hale getirilecek.

Hibe işlemlerinin Temmuz ayında tamamlanması öngörülen TCG Volkan'ın Maldivler Savunma Kuvvetlerine katılmasının ardından gemide görev yapacak Maldivler personeli için Türkiye'de verilmesi planlanan ve 7 Nisan'da başlayan ferdi eğitimler 9 Mayıs'ta son bulacak.

TCG Volkan'ın Maldivler'de faal hale getirilmesinin ardından Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca oluşturulacak eğitici ekip tarafından tüm gemi mürettebatına 2 hafta süreyle gemide ileri seviye birlik eğitimleri verilmesi planlanıyor.