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Savunma

TEBER-82 Güdüm Kitlerinin yeni teslimatları yapıldı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Roketsan tarafından geliştirilen TEBER-82 Güdüm Kitlerinin yeni teslimatlarının gerçekleştirildiğini duyurdu.

IHA03 Ağustos 2020 Pazartesi 13:10 - Güncelleme: 03 Ağustos 2020 Pazartesi 13:10
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, sosyal medya hesabı üzerinden, “Durmak yok. Roketsan tarafından geliştirilen TEBER-82 Güdüm Kitlerimizin yeni teslimatlarını gerçekleştirdik. İstiklal ve İstikbalimiz için” notuyla, Roketsan tarafından geliştirilen TEBER-82 Güdüm Kitlerinin yeni teslimatlarını gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Yüksek hassasiyete sahip TEBER-82 Güdüm Kitleri, sabit ve hareketli hedeflere karşı etkili olmasıyla ön plana çıkıyor. 2.6 metre uzunluğa sahip TEBER-82 Güdüm Kitleri, MK-81 ve MK-82 harp başlığı tiplerine sahip. Menzil aralığı 2 ile 28 kilometre arası olan TEBER-82 Güdüm Kitleri, lazer arayıcı başlık, ataletsel ölçüm birimi, küresel konumlandırma sistemi gibi güdüm modlarıyla donatıldı.

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