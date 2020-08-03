TEBER-82 Güdüm Kitlerinin yeni teslimatları yapıldı

IHA 03 Ağustos 2020 Pazartesi 13:10 - Güncelleme: 03 Ağustos 2020 Pazartesi 13:10

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, sosyal medya hesabı üzerinden, “Durmak yok. Roketsan tarafından geliştirilen TEBER-82 Güdüm Kitlerimizin yeni teslimatlarını gerçekleştirdik. İstiklal ve İstikbalimiz için” notuyla, Roketsan tarafından geliştirilen TEBER-82 Güdüm Kitlerinin yeni teslimatlarını gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Yüksek hassasiyete sahip TEBER-82 Güdüm Kitleri, sabit ve hareketli hedeflere karşı etkili olmasıyla ön plana çıkıyor. 2.6 metre uzunluğa sahip TEBER-82 Güdüm Kitleri, MK-81 ve MK-82 harp başlığı tiplerine sahip. Menzil aralığı 2 ile 28 kilometre arası olan TEBER-82 Güdüm Kitleri, lazer arayıcı başlık, ataletsel ölçüm birimi, küresel konumlandırma sistemi gibi güdüm modlarıyla donatıldı.