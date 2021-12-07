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Savunma

Tehditlere rağmen S-400 aldılar! Sırada Kalaşnikof AK-203 anlaşması var

Hindistan S-400'lerini teslim almaya başlarken, Rusya ile yeni Kalaşnikof AK-203 anlaşması imzaladı. Hindistan ile Rusya arasında imzalanan 5,4 milyar dolarlık S-400 anlaşmasının planlandığı gibi ilerlediği duyurulurken, ABD'nin yaptırım tehditleri ve şantajlarına rağmen, Hindistan'a S-400 teslimatlarının başladığı bildirildi. İki ülke arasındaki yeni bir anlaşmaya göre de, Hindistan'da 600 bin adet Kalaşnikof AK-203 üretilecek.

star.com.tr7 Aralık 2021 Salı 13:28 - Güncelleme: 7 Aralık 2021 Salı 13:38
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Rusya Devlet Bakanı Vladimir Putin, Hindistan ziyareti sırasında, Washington'dan gelen şiddetli tepkiye rağmen, Rus S-400 füze savunma sistemlerinin teslimatlarının planlandığı gibi devam ettiğini doğruladı.

Her iki ülke de 2018'de karadan havaya sistemlerin beşi için 5,4 milyar dolarlık bir anlaşma imzalamıştı.

Putin Pazartesi ziyareti ve mesajlarını değerlendiren Hindistan Dışişleri Bakanlığı, S-400 teslimatlarının bu ay başladığını ve devam edeceğini duyurdu.

NDTV'ye göre, S-400 sisteminin ilk birimleri, ülkenin ordusu tarafından konuşlandırılıyor.

S-400 ANLAŞMASI

Hindistan, 2017'de Rus silah sistemleri satın alan herkesi potansiyel olarak ABD yaptırımlarına maruz bırakan bir yasa çıkaran Washington'un baskısına rağmen, S-400 sözleşmesini sürdürdü.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Pazartesi günü Hint haber ajansı ANI'ye verdiği demeçte , "ABD'nin bu iş birliğini baltalamaya ve Hindistan'ı Amerikan emirlerine uymaya, bu bölgenin nasıl geliştirilmesi gerektiğine dair Amerikan vizyonunu izlemeye zorlama girişimlerine tanık olduk." dedi.

KALAŞNİKOF AK-203 ÜRETİMİ

Putin'in ziyareti sırasında tamamlanan bir diğer büyük silah anlaşması da Kalaşnikof AK-203 silah üretimi anlaşması.

Rus savunma sanayi şirketi Kalaşnikof'la yapılan anlaşma kapsamında, 600 bin "AK-203" model otomatik tüfek Hindistan'da üretilerek Hindistan Savunma Bakanlığına teslim edilecek.

Uttar Pradesh'in, Amethi kentinde AK-203'lerin üretilmesi için, Hindistan'a lisans verildi.

star.com.tr

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