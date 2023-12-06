TEI-TF6000 için geri sayım başladı! ''Sesi yakın zamanda duyulacak''

"Denizli Sanayisi Tedarikçi Buluşmaları" kapsamında iş insanlarıyla buluşan TUSAŞ Motor Sanayi AŞ (TEI) Genel Müdürü Mahmut Akşit, beraberindeki teknik heyetle otomotiv, beyaz eşya, mermer işleme makineleri üretimi ile endüstriyel ve dekoratif raf sistemleri üretimi yapan fabrikalarda incelemelerde bulundu.

Ziyaret sonrası AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Akşit, Denizli'nin ülkenin belli başlı sanayi şehirlerinden birisi olduğunu söyledi.

Savunma sanayiyle ilgili işbirlikleri konusunda görüşme yaptıklarını ifade eden Akşit, şunları kaydetti:

"İlerisi için kapasite artırımı, yeni işler, yeni ortaklar, kimlerde ne yetenekler var bunu görüyoruz. Memleketimizin var olan öz kaynaklarını ilave para harcamadan, yatırım yapmadan daha yüksek ürüne ve kapasiteye dönüştürmek çok önemli. Bu aynı zamanda sanayicilerimiz için ek bir gelir, bizim için ayrıca makine parkı kurup yatırım yapmadan kapasite artışı demek. TEI, yeni yeni artık kapasitesini tekrar zorlar noktaya geldi. Yeni yatırımlar söz konusu. Sanayicimizde var olan altyapıları inceleyip onların kapasitelerini bizim networkümüze dahil etmek yoluna gidiyoruz. Denizli'de olma sebebimiz ilave kapasite arayışımız. Bizim bir kapasitemiz var zaten üretiyoruz. Ama ben mesela haftada bir motor üretebiliyorsam bu karmaşıklıkta bunu ikiye üçe çıkarmam gerekecek. Bunları yeni yatırım, yeni makine tezgah parkı, özel sistemler kurmak yerine sanayicilerimizden faydalanabiliriz. Buradaki sanayicilerimizin altyapısını kullanmak istiyoruz. Hem onlar kazanacaklar hem biz kazanacağız hem Türkiye kazanacak."

- MİLLİ UÇAK MOTORUNUN SESİ YAKIN ZAMANDA DUYULACAK

Akşit, bir süredir üzerinde çalıştıkları milli havacılık motoru TEI-TF6000'in ilk motor sesini duymak için yoğun bir gayret gösterdiklerini anımsattı.

Motorun çalışmasının birkaç aylık süresinin kaldığını dile getiren Akşit, "Elimizden geldiği kadar hızlı çalışıyoruz. Tasarımı komple bize ait. Motorun ana gövdesini ana çekirdeğini biz kendimiz imal ediyoruz. Ama üstünde bayağı bir sistemler oluyor, yağ pompası yakıt pompası, dişlileri vesaire. Bunların ilk motorda ciddi bir kısmını hemen hemen hepsini dünyadan tedarik zincirinden alıp takma yöntemine gidiyoruz. Ama değişik sebeplerle bazı aksamalar olabiliyor. Gecikmelerden dolayı birkaç haftalık bazı ufak tefek kaymalar oluyor. Ama onun dışında imalat hattımız bizim kontrolümüzde. Onu elimizden geldiği kadar hızlı tamamladık. Hemen hemen bütün imalatı bu hafta itibarıyla bitti. Şimdi o aksesuarlardan eksik olanlarla uğraşıyoruz. Onlar da bitti mi inşallah motor sesi duyacağız." diye konuştu.

- "MOTORLARIMIZ SERİ İMALATA HAZIR"

Devletin hava grubunda üç motora ihtiyacının olduğunu anlatan Akşit, TEI olarak benzinli, dizel, iki zamanlı ile dört zamanlı bütün teknolojilere sahip olduklarının altını çizdi.

AKSUNGUR İHA'nın motorlarıyla seri imalat noktasına geldiğini vurgulayan Akşit, "Bizim motorumuz da artık seri imalata girecek. Milli motorlarımızla milli uçağımız Allah'a şükür göklerde. Bayraktar TB3'ün bir aydır test uçuşlarını gerçekleştiriyor. Bizim motorlarımız seri imalata hazır. Yani bir motorun, bir uçakta seri imalata geçmesi için belli bir saati, test saatini tamamlaması gerekiyor. Biz şu anda artık seri imalat adetlerini yetiştir miyiz? İlave imalat hattı açalım mı açmayalım mı onları konuşuyoruz." ifadelerini kullandı.

- SANAYİCİ ZİYARETTEN MEMNUN

Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu ise oda olarak makine ve bilişim sektöründe çalışmalar yaparak firmalara yol göstermeye gayret ettiklerini söyledi.

Dünyadaki global daralmanın Denizli'nin baş aktörlerinden biri olan tekstil sektörünü de etkilediğine işaret eden Kasapoğlu, "Bu anlamda Denizli'nin yeni bir hikaye yazması gerekiyor. Yeni bir hareket noktası kazanması gerekiyor. Denizli'de üretilen ürünlerin TEI'de nasıl kullanacağını konuştuk. Denizli'de TEI adına nasıl yatırım yapılabilir? Neler yapılması lazım. Denizli sanayicisi ve makinecisinin bu sektöre, savunmaya sanayisine nasıl kanalize ederiz bunların yollarını konuşuyoruz. Çözüm yollarını konuşuyoruz." şeklinde konuştu.

Makine Sanayicileri ve İşadamları Derneği Başkanı Mehmet Sarı, kentin son yıllarda makine üretim konusunda ciddi bir ivme yakaladığını vurguladı.

Makine sektörünün daha farklı alanlara yönelmesi konusunda çalışmaların yapıldığını ifade eden Sarı, "Bu anlamda TEI Genel Müdürü Mahmut Akşit'i Denizli'ye davet ettik. Birkaç firmamızı ziyaret ettik. İnşallah makine sanayisine ve sektörüne faydalı olur. Denizli'nin daha farklı sektörlerde istihdam eden ve ülke ekonomisine katkı sağlayan bir sanayi kenti olması arzusundayız." dedi.

Aynı zamanda sanayici olan AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin ise kentte tekstil, mermer ve kablonun yanında bir makine sektörünün de olduğunu hatırlattı.

Şehrimizin savunma sanayi alanında pay almasını istediklerini belirten Tin, "Denizli Makina İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin bugün altyapısı yapılıyor. Burada hedefimiz Türkiye'nin üretecek olduğu uçakların, tankların, füzelerin, gemilerin yedek parça ve yan sanayi ürünlerini yerli ve milli yüksek teknoloji olarak üretmek ve sanayicimize bunu ortak etmek ve aynı zamanda Denizli'nin de bu yüksek yatırım teknolojisinden, sanayisinden pay almasını, savunma sanayinde pay almasını sağlamaktır." ifadelerini kullandı.