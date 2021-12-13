Tek kelimeyle çılgınca! A-10 Thunderbolt tüm uçakları emekli ediyor

star.com.tr 13 Aralık 2021 Pazartesi 16:30 - Güncelleme: 13 Aralık 2021 Pazartesi 16:34

Uzun bir süredir emekliye ayrılıp ayrılmayacağı yönünde tartışmalar devam ederken, A-10 Thunderbolt'un yoluna devam edeceği duyuruldu. 2022 mali yılı için Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nın (NDDA) yeni bir uzlaşma teklifi, Hava Kuvvetlerinin azaltmaya çalıştığı eski uçakların çoğunun emekliye ayrılması için yetki verirken, A-10 Thunderbolt II bu kapsamın dışında tutuldu.



ABD Savunma Bakanlığı, 2021 bütçesinin yeni teknolojileri kapsaması için, A-10 Thunderbolt II saldırı uçaklarının sadece 44'ünün emekli olmasına karar vermişti. Geri kalan uçakların ise, modernize edilerek envanterde kalması öngörülmüştü.

2022 mali yılı için Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nda da, A-10'lardan vazgeçilemeyeceğe benziyor. Hava Kuvvetlerinin azaltmaya çalıştığı eski uçakların çoğunun emekliye ayrılması için yetki verirken, A-10 Thunderbolt II bu kapsamın dışında tutuldu.

NDAA'nın bu versiyonu imzalanırsa A-10, onu emekli etmeye çalışan Hava Kuvvetlerine karşı yeni bir galibiyet kazanmış olacak. Önerilen yasa tasarısı, Hava Kuvvetlerinin 2022'de önemli bir aksilik yaşayan ve artık görev yapamayanlar dışında herhangi bir A-10'u emekliye ayırmasını veya başka bir şekilde devre dışı bırakmasını engelleyen bir Senato hükmü içeriyor.

Temsilciler Meclisi ve Senato silahlı hizmetler komitelerinin Demokrat ve Cumhuriyetçi üyeleri arasında müzakere edilen tasarının bu versiyonu tanıtıldı. Salı günü (yarın) en kısa sürede Meclis'te bir oylamaya girebilir ve oradan Senato'nun onayına geçebilir.

A-10 Thunderbolt II

1976'da hizmete giren, Ortadoğu, Avrupa ve Pasifik'te konuşlandırılan güçlü saldırı uçakları "Warthog" olarak adlandırıldı. O tarihten beri hizmet veren A-10, emekliliğe direniyor.

Bu uçak, Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetlerinin ihtiyaçlarına yönelik Fairchild-Republic tarafından geliştirilen sesaltı, çift turbofan motora sahip bir uçak.

Hedefi, zırhlı araçlar, tanklar ve düşman kara kuvvetlerine karşı hızlı saldırı desteği.

Sahip olduğu güçlü 30 milimetrelik top ile, Irak ve Afganistan'da ABD ordusuna sağladığı etkileyici destekler nedeniyle oldukça popüler oldu.

Bugüne kadar Hava Kuvvetleri envanterine 281 A-10 uçağı girdi. Emekliye ayrılanlardan sonra, 2011'de başlatılan Geliştirilmiş Kanat Montaj programı ile 2019'da 173 uçağın yükseltmesi tamamlandı.

ABD'li uzmanlar, A-10'nun bu geliştirmeler sayesinde 2030'a kadar hizmet verebileceğini söylüyor. Bazı uzmanlar, 1977'den beri görev yapan uçağın 2030'a kadar görev yapma planını 'çılgınca' buluyor.

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