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  • TEKNOFEST Adana'nın 2. gününde heyecanlandıran gelişme... ANKA III bir ilke imza atacak
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TEKNOFEST Adana'nın 2. gününde heyecanlandıran gelişme... ANKA III bir ilke imza atacak

TEKNOFEST Adana'da ikinci gün etkinlikleri başladı. İnsansız savaş uçağı ANKA III, TEKNOFEST Adana'da bir ilke imza atacak. TUSAŞ tarafından geliştirilen ANKA III, halkın huzurunda ilk defa gösteri yapacak.

AA3 Ekim 2024 Perşembe 09:35 - Güncelleme:
TEKNOFEST Adana'nın 2. gününde heyecanlandıran gelişme... ANKA III bir ilke imza atacak
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Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin (TEKNOFEST) ikinci gününde akrobasi gösterilerinden ileri teknoloji simülasyonlarına çok sayıda etkinlik yapılacak.

TEKNOFEST ADANA'NIN 2. GÜNÜNDE ANKA III HEYECANI

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde düzenlenen, Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı festival, Adana Havalimanı'nda devam ediyor.

Festivalin ikinci gününde, akrobasi gösterilerinden ileri teknoloji simülasyonlarına, bilimsel atölyeler ve sergilere kadar her yaştan katılımcı için etkinlik programı yer alacak.

Ziyaretçiler, dün olduğu gibi bugün de Türk Yıldızları, SOLOTÜRK, HÜRKUŞ, HÜRJET, Bayraktar Akıncı, Bayraktar TB3, Jandarma Çelik Kanatlar, atak helikopteri ve paramotorların gökyüzündeki hareketlerini takip edebilecek.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen insansız savaş uçağı ANKA III, halkın huzurunda ilk defa gösteri yapacak.

- YARIŞMALAR SÜRECEK

Bu yıl 790 bin takım ve 1 milyon 650 binden fazla kişinin başvurduğu teknoloji yarışmalarında dereceye girenler, TEKNOFEST Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.

Festivalde ayrıca, TEKNOFEST Proje Sergi Alanı, Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması, E-Ticaret Hackathonu, TEKNOFEST Drone Şampiyonası, World Drone Cup Yarışmaları ve Uluslararası Buluş Fuarı (ISIF) yapılacak.

- DİJİTAL YOLCULUĞA ÇIKILABİLECEK

TEKNOFEST 2024'te oluşturulan "Köklerden Geleceğe: TEKNOFEST Dijital Evren" deneyim alanı, katılımcıları Anadolu'dan çıkan bilim insanlarının izinde dijital yolculuğa götürecek.

Katılımcılar, "Zaferin İzinde: Çanakkale Dijital Deneyim Alanı"nda Mehmetçiğin Çanakkale cephesindeki zorlu mücadelesini simülasyonda yaşayacak, "TEKNOFEST Zaman Tüneli"nde de organizasyonun tarihini keşfedecek.

- DİĞER ETKİNLİKLER

Festival ana sahnesinde, "Bilim Gösterisi", "Rafadan Tayfa Teknolojik Tayfa", "HÜRKUŞ-GÖKBEY Müzikali" ve "Keşif Kampüsü Mezuniyet Töreni" etkinlikleri düzenlenecek.

Çocuk sahnesinde de "Bilim Gösterisi", "Sahne Senin Çocuk", "Rafadan Tayfa Teknolojik Tayfa", "HÜRKUŞ-GÖKBEY Müzikali", "Ege ile Gaga" ve "Tiyatro Gösterisi" etkinlikleri ile ödüllü bilgi yarışmaları yer alacak.

Katılımcılar gün boyunca "Güneş Gözlemi", "Planetaryum", "Uzay Temalı Çocuk Parkı", "Simülasyon Deneyim Alanları", "Kara ve Hava Araçları Sergisi", "Hareketli Kara Araçları Sergisi", "Sıcak Hava Balonu", "Bigg Çadırı", "Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu Çadırı" ve "Pedallı Uçuş Etkinliği"ni deneyimleyebilecek.

Festival heyecanına ortak olmak isteyen ziyaretçiler, kayıtlarını TEKNOFEST internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden yapabiliyor.

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