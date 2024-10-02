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Savunma

TEKNOFEST Adana'ya damga vurdu! Bayraktar TB3 SİHA'dan bir ilk

Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB3 SİHA, halka açık ilk uçuşunu TEKNOFEST Adana'da gerçekleştirdi. TB3'ün uçuşu alandakiler tarafından ilgiyle izlendi.

AA2 Ekim 2024 Çarşamba 15:05 - Güncelleme:
TEKNOFEST Adana'ya damga vurdu! Bayraktar TB3 SİHA'dan bir ilk
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Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu etkinlik, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda kapılarını açtı.

Bayraktar TB3 SİHA, halka açık ilk uçuşunu TEKNOFEST Adana'da gerçekleştirdi. Bayraktar TB3, Bayraktar AKINCI SİHA ile kol uçuşu yaptı. TB3'ün uçuşu alandakiler tarafından ilgiyle izlendi.

Kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip Bayraktar TB3, 24 saatten fazla havada kalabiliyor.

  • Bayraktar TB3 SİHA
  • TEKNOFEST Adana
  • uçuş

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