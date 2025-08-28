TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliği! Selçuk Bayraktar: Türkiye çok ileri bir noktaya geldi

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, T3 Vakfı yürütücülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda başladı.

Etkinlikte stant ziyaretlerinde bulunan TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, etkinliğin Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa düzenlendiğini söyledi.

Bayraktar, etkinliği bu bakımdan çok anlamlı bulduklarını belirterek, "Biz TEKNOFEST'i 2018'den bu yana özellikle göklerdeki bağımsızlığımıza odaklı bir etkinlik şeklinde düzenliyorduk. Milli SİHA'larımız ve milli havacılık unsurlarımız daha ön plandaydı. Denizlerin tutkusuyla yetişen nesiller yetiştirmek maksadıyla böylesine bir etkinlik düzenlendi. TEKNOFEST kapsamında ROKETSAN'ın, ASELSAN'ın ve Milli Savunma Bakanlığının düzenlediği 3 teknoloji yarışması var. Hem bu yarışmalar hem de milli deniz eserlerimiz bu alanda sergileniyor." diye konuştu.

TCG Anadolu'nun radar sistemleri ve harp sistemleri gibi unsurlarının da Türk mühendisleri tarafından geliştirildiğini ifade eden Bayraktar, "Üzerine baktığınızda Bayraktar TB3'ü ve KIZILELMA'yı görüyorsunuz. Bayraktar TB3 dünya tarihinde ilk defa kısa pistli gemilere inip kalkabilen SİHA olma özelliğini kazandı ve dünya tarihine geçti." dedi.

SAVARONA TEKNOFEST MAVİ VATAN'DA

Ata yadigari Savarona'nın da alanda sergilendiğini dile getiren Bayraktar, "Maziden atiye, geçmişten geleceğe bir köprü kurarak, geçmişimizin o güçlü köklerine dayanarak göklere ve gelecekteki serüvenimize uzanan nesiller yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu etkinlik, sadece teknolojik anlamda çok yüksek donanıma sahip değil, vatan sevdasıyla tutkulu, mavi vatan duygusuyla dolmuş nesilleri yetiştirmeyi hedefliyor. Bir çocuk gelsin, bir gemiye binsin, belki Barbaros Hayrettin'in yaptığı gibi nice keşiflere imza atacak. Buradaki mühendislik eserlerimizin geliştirilmesine vesile olacak." değerlendirmesinde bulundu.

MİLLİ FIRKATEYN İLK DEFA HALKA AÇIK

Selçuk Bayraktar, milli fırkateynin ilk defa halka açılacağına işaret ederek, "Fırkateynin yüzen teknesinin üzerindeki radar sistemleri ASELSAN tarafından yapılıyor. Hemen yanında milli güdümlü mermimiz Atmaca'yı görüyoruz. Bu çok az sayıda ülke tarafından geliştirilen, bizim de daha önceden yurt dışından tedarik ettiğimiz bir sistemdi. ROKETSAN tarafından yapılıyor. Bütün bu eserler, son 20 senede Milli Savunma Sanayi Vizyonu ile gerçekleşmiş oldu." ifadesini kullandı.

Geçmişte bu eserlerin yüksek bedellerle yurt dışından tedarik edilebildiğini söyleyen Bayraktar, şunları kaydetti:

"Bizim milli SİHA'larımız şu anda dünya SİHA ihracat pazarının yüzde 65'ine sahip. Baykar dünyanın en büyük insansız hava aracı üreticisi ve ihracat pazarının da yüzde 60'ına sahip. Bütün gelişmiş faydalı yük dediğimiz elektro-optik sistemlerde de Türkiye çok ileri bir noktaya geldi. SİHA'larımıza takılan mühimmat ailesine baktığımızda en geniş yelpazeye ülkemizin sahip olduğunu görüyoruz.

Yine denizlerde de benzer bir atılımın olması maksadıyla TEKNOFEST Mavi Vatan hayata geçirildi. Yarından itibaren tüm milletimize açık olacak. TEKNOFEST kuşağının geliştirdiği Türkiye'nin sosyal mecrası NSosyal üzerinden de kayıt yaptıracak olursanız özel sürprizler sizleri bekliyor olacak."

NSOSYAL'E 1 AYDA 1 MİLYON 200 BİN KİŞİ KATILDI

Bayraktar, NSosyal'e bir ayda 1 milyon 200 bine yakın kişinin katıldığına dikkati çekerek, "Ufak bir bebek henüz. Beta versiyonu bu. Aslında toplumdan gelen taleplere yönelik ve bizim kendi kültürümüze yönelik unsurlarla ilerliyor. Tam manasıyla yüz yüze konuşuyor gibi bir ortam oluşturmayı hedefliyor NSosyal. Herkesi NSosyal'e bekliyoruz." dedi.