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  • TEKNOFEST'te ilk kez görücüye çıktı! Akşit: F-16'ların motorlarıyla aynı teknikle çalışıyor
Savunma

TEKNOFEST'te ilk kez görücüye çıktı! Akşit: F-16'ların motorlarıyla aynı teknikle çalışıyor

TEI Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, Star Gazetesi Yazarı Yakup Köse'ye TEKNOFEST'te ilk kez görücüye çıkan TEI TF6000 turbofan motoru hakkında önemli bilgiler verdi. TEI-TF6000'in Türkiye'nin en büyük milli motoru olduğunu vurgulayan Akşit, TEI-TF6000'in askeri bir turbo olduğunu, F-16'ların motorlarıyla aynı teknikle çalıştığını söyledi.

31 Ağustos 2022 Çarşamba 15:41 - Güncelleme:
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Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde gerçekleştirilen, TEKNOFEST KARADENİZ, tüm heyecanıyla ikinci gününde de devam ediyor.

TEI TF6000 İLK KEZ TEKNOFEST'TE GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Savunma sanayisinin yeni ürünleri TEKNOFEST KARADENİZ'de görücüye çıkıyor. Bunlardan biri ise TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) tarafından milli imkanlarla geliştirilen TEI TF6000 turbofan motoru oldu.

TEI Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, Star Gazetesi Yazarı Yakup Köse'ye TEI TF6000 turbofan motoru hakkında önemli bilgiler verdi.

TEI-TF6000, F-16'LARIN MOTORLARIYLA AYNI TEKNİKLE ÇALIŞIYOR

Turbo jet motorlarının birkaç grubu olduğunu ve turbofanın bunlardan birisi olduğunu ifade eden Akşit, TEI-TF6000'in askeri bir turbo olduğunu, F-16'ların motorlarıyla aynı teknikle çalıştığını söyledi.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK MİLLİ MOTORU

Akşit, TEI-TF6000'in Türkiye'nin şimdiye kadar geliştirmiş olduğu en büyük milli motoru olduğunu vurguladı.

"YAKLAŞIK 10 BİN BEYGİRLİK GÜCE ULAŞACAK"

Yakup Köse'nin "TEI-TF6000'in motor gücü arttırılabilir mi? sorusuna ilişkin Akşit, "Motorumuzu boyut ve güç olarak seçtiğimizde, TF6000; 6000 librelik itkiyi temsil ediyor. Birde bunun altına alt yakıcı geliştiriyoruz, onu da eklersek TF10000 olacak, yaklaşık 10 bin beygirlik güce ulaşacak" dedi.

  • TEKNOFEST KARADENİZ
  • TEI-TF6000
  • F-16
  • motor
  • TEI Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit
  • Yakup Köse

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