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Savunma

Teknoloji devi TUSAŞ'tan 3 kritik proje! İmzalar resmen atıldı

Yerli ve milli teknoloji ürünlerinin geliştirilmesinde önemli rol oynayan TUSAŞ, 3 yeni proje için imza attı. TUSAŞ, Savunma Sanayii Başkanlığı(SSB) himayesinde SİCİM, ÖTEKTİK ve AMETİST projelerini hayata geçirecek.

AA22 Ocak 2024 Pazartesi 13:03 - Güncelleme:
Teknoloji devi TUSAŞ'tan 3 kritik proje! İmzalar resmen atıldı
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Savunma ve teknoloji alanında öne çıkan TUSAŞ Motor Sanayi AŞ'nin (TEI), Savunma Sanayii Başkanlığı himayelerinde gerçekleştireceği SİCİM, ÖTEKTİK ve AMETİST projeleri için imza töreni yapıldığı bildirildi.

TÜRK TEKNOLOJİ DEVİ TUSAŞ'TAN 3 YENİ PROJE

TEI'den yapılan açıklamada, "2023 Yılında Başlatılan Ar-Ge Projeleri İmza Töreni"nin, Savunma Sanayii Başkanlığı Nuri Demirağ Konferans Salonu'nda gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamada, TEI'nin projelerle havacılık motorlarının parçalarında kullanılan kritik malzemelerin geliştirilmesi için 3 yeni proje üzerinde çalışacağı kaydedildi.

İŞTE SİCİM, ÖTEKTİK VE AMETİST PROJELERİ...

SİCİM projesi kapsamında havacılık motorlarının sıcak bölge türbin parçalarında kullanıma yönelik seramik elyaf ve seramik matrisli kompozit malzeme geliştirilmesi, ÖTEKTİK projesiyle havacılık motorlarının sıcak bölge türbin parçalarında kullanıma yönelik seramik matrisli kompozit malzeme geliştirilmesi ve AMETİST projesiyle de havacılık motorlarında kullanılacak alüminyum alaşım ve nikel bazlı süper alaşım metal matrisli kompozit malzemelerin proses geliştirilmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Projelerin imzaları, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, TEI adına Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Öztürk, Türk Silahlı Kuvvetleri, akademi ve sektör temsilcilerinin katıldığı törenle atıldı.

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