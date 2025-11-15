Tel Aviv'de ''Çelik Kubbe'' alarmı: Türkiye'nin ağırlığı arttı

Türkiye'nin sistemler sistemi olarak bilinen "Çelik Kubbe"si dünyada gündem olmaya devam ediyor. "Çelik Kubbe"yi son olarak yakın markaja alan katil İsrail Türk teknolojisinden endişelendi. Türkiye'nin son teknolojisi hakkında haber yayınlayan İsrail basını, "Çelik Kubbe" hava savunma sistemini "tehlikeli bir gelişme" olarak duyurdu.

ÇELİK KUBBE İSRAİL'İ ALARMA GEÇİRDİ

"Türkiye "Çelik Kubbe"yi yeniliyor" başlığıyla haber yayınlayan Tel Aviv basını Nziv.net, Türkiye'nin ASELSAN ile yaklaşık 1,3 milyar dolarlık kapsamlı bir üretim anlaşmasına yöneldiğine değindi. İsrail basını söz konusu hamlenin hem Türkiye'nin hava savunma kapasitesi hem de bölgesel dengeler açısından "İsrail için tehlikeli bir gelişme" olduğunu yazdı.

Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayisinde kararlılıkla ilerlediğini aktar Tel Aviv basını, Çelik Kubbe'nin "İsrail'in, Davud Sapanı ve Arrow sistemleriyle kurduğu Demir Kubbe'nin kritik rakibi" olabileceğini belirtti.

İSRAİL'İN PAZARI SINIRLANACAK

Türkiye'nin Çelik Kubbe'yi tamamen yerli olarak geliştirdiğine vurgu yapan İsrail basını, Türkiye'nin "dışa bağımlılığı sıfıra indiren bu teknolojiyle hava sahasında caydırıcılığını güçlendirdiğini" ifade etti. Çelik Kubbe'nin ilk genişletilmiş teslimatının 2026 yılında başlamasının planlandığını hatırlatan Tel Aviv basını, İsrail'in Türkiye'nin hamlelerini dikkatle takip ettiği yazdı. Türkiye'nin geliştirdiği sistemin gelecekte Afrika, Orta Asya ve Arap dünyasındaki ülkelere pazarlanabileceğini belirten Tel Aviv basını, bu bölgelerde İsrail'in satış yapmasının politik olarak zaman zaman sınırlı olduğunu bildirdi. Bu yönüyle Türkiye'nin savunma sanayisinin uluslararası alanda yeni bir rekabet alanı oluşturabileceği ifade edildi.

Türkiye'nin "Çelik Kubbe" sistemini genişletmesinin, sadece Türkiye'nin ulusal güvenliğini değil, aynı zamanda bölgesel stratejik ağırlığını da artırdığı aktardı.

ÇELİK KUBE NEDİR?

Alçak, orta ve yüksek irtifada entegre savunma sistemlerine sahip olan Çelik Kubbe, yeteneklerine her geçen gün bir yenisini ekliyor. Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla "sistemler sistemi" yaklaşımıyla geliştirilen ve katmanlı hava ve füze savunma mimarisinden oluşan Çelik Kubbe, her geçen gün daha da güçleniyor.

Alçak, orta ve yüksek irtifa ile hava tehditlerine karşı kademeli ve entegre çözüm sunan bir "güvenlik şemsiyesi" olarak geliştirilen Çelik Kubbe'ye, Türk savunma sanayisinin önde gelen şirketleri geliştirdikleri sistemlerle destek oluyor.

YERLİ SİSTEMLER TÜRKİYE'NİN GÖKYÜZÜNDEKİ GÜVENLİĞİNİ SAĞLIYOR

Savunma Sanayii koordinasyonunda gelişimini sürdüren Çelik Kubbe'nin temelini oluşturan sistemlerden biri olarak KORKUT dikkati çekiyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) alçak irtifa hava savunma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ASELSAN tarafından geliştirilen namlulu hava savunma sistemi olan KORKUT, özellikle düşük irtifadan gelen tehditlere karşı etkili, mobil ve hızlı tepki verebilen bir sistem olarak öne çıkıyor.

Çelik Kubbe'nin diğer unsurları olan HİSAR-A+ ve HİSAR-O+ hava savunma ailesi, Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği alçak ve orta irtifa hava savunma sistemleri arasında bulunuyor. SSB koordinasyonunda ASELSAN ve ROKETSAN tarafından geliştirilen bu sistemler, hava araçları, seyir füzeleri, İHA'lar ve helikopterler gibi tehditlere karşı etkin koruma sağlıyor. Yüksek irtifa ve uzun menzilli hava tehditlerine karşı koruma sağlamak amacıyla yerli ve milli imkanlarla geliştirilen stratejik hava savunma sistemi olan SİPER, ASELSAN, ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE işbirliğiyle geliştirildi.

Savaş uçakları, seyir füzeleri, balistik füze benzeri tehditler, İHA'lar ve diğer hava araçlarına karşı kritik tesislerin, askeri birliklerin ve şehirlerin korunmasını hedefleyen SİPER hava savunma sisteminin Blok 1 ürünü TSK envanterine girerken SİPER Blok 2 üzerindeki çalışmalar ise hala devam ediyor.

Envantere giren bu sistemlerin seri üretimleri devam ederken, dost ve kardeş ülkelere ihracatları da devam ediyor.

SİSTEMLER BİRBİRLERİYLE ENTEGRE ŞEKİLDE ÇALIŞIYOR

Türkiye ayrıca, alçak irtifada askeri birlikleri korumak için ROKETSAN tarafından geliştirilen omuzdan atılan SUNGUR sistemi, hava platformlarından atılabilen TÜBİTAK SAGE'nin GÖKTUĞ füzesiyle havadan havaya angajman yeteneğini artırdı. Lazer tabanlı yüksek hassasiyetli sistemler olan ASELSAN'ın GÖKBERK ve ROKETSAN'ın ALKA ile yeni nesil savunma konseptlerine öncülük eden Türk savunma sanayisi, tüm sistemleri birlikte çalışan bir mimaride tasarlıyor.

Bu anlayışın ürünü olarak, füze, namlulu ve lazer sistemlerini entegre eden hibrit yapıya sahip ASELSAN'ın GÜRZ hava savunma sistemi ve aynı vizyonla geliştirilen GÖKER, GÖKDENİZ, GÖKSUR ve ROKETSAN'ın LEVENT gibi sistemleri ise ihtiyaca özel çözümler sunuyor.

TEHDİDİ KAYNAĞINDA YOK EDEN FÜZELER

Türkiye savunmanın yanında tehdidi doğduğu yerde tespit etmek ve etkisiz hale getirmek için milli çözümler geliştirmeye devam ediyor. ROKETSAN tarafından geliştirilen MAM ailesi mühimmatlar, OMTAS, UMTAS, KARAOK tanksavar sistemleri, TRLG-122/230, İHA-122/230, K+ güdümlü roketler, TAYFUN, AKYA, ÇAKIR, ATMACA ve SOM gibi stratejik füze sistemleri Türkiye'nin sahadaki etki gücünü artıyor.