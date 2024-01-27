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Savunma

Temel Kotil'den heyecanlandıran MMU KAAN sorusuna cevap: Çok yakın

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, Milli Muharip Uçak (MMU) KAAN hakkında heyecanlandıran bir açıklamada bulundu. Türkiye'nin ilk yerli savaş uçağı olacak MMU KAAN ile ilgili Bakan Kacır'ın sorusunu cevaplayan Kotil, 'Yer testleri yapıyoruz. Yakın. Çok yakın' dedi.

IHA27 Ocak 2024 Cumartesi 17:25 - Güncelleme:
Temel Kotil'den heyecanlandıran MMU KAAN sorusuna cevap: Çok yakın
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla, 9. Verimlilik Proje Ödülleri Töreni gerçekleştirildi. Törende ödül alan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, Bakan Kacır'ın, Türkiye'nin ilk yerli savaş uçağı KAAN'ın son durumu hakkında yönelttiği soruya, "Yer testleri yapıyoruz. Yakın" şeklinde cevap verdi.

TEMEL KOTİL'DEN YERLİ SAVA UÇAĞI MMU KAAN İÇİN HEYECANLANDIRAN AÇIKLAMA

2023 Verimlilik Proje Ödülleri Töreni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla Kocael'de gerçekleştirildi. Bu yıl 9'uncusu düzenlenen törende dereceye giren işletme ve kurumlara ödülleri taktim edildi. Gebze ilçesi Bilişim Vadisinde düzenlenen programda, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, Süreç İyileştirme Kategorisinde birincilik ödülü aldı. Öte yandan Kotil, TUSAŞ tarafından geliştirilen ve Türkiye'nin ilk yerli savaş uçağı olacak Milli Muharip Uçak (MMU) KAAN ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın, "Herkes KAAN'ın kanatlanacağı tarihi duymak istiyor, ne durumdayız hocam ?" sorusu üzerine Kotil, "Yer testleri yapıyoruz. Yakın" dedi. Bakan Kacır'ın "Yakın mı çok mu yakın" şeklindeki sorusuna ise Kotil, "Çok yakın" diye karşılık verdi.

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