Teröristleri kamikaze İHA'lar avlayacak! Kargu-2 için imzalar atıldı

Türkiye'nin terörle mücadelesini yeni boyuta taşıyan yerli İHA'lar için yeni bir anlaşmaya imza atıldı.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, savunma şirketi STM ile yapılan anlaşma gereğince güvenlik güçlerimize 356 adet Kargu-2 teslim edileceğini duyurdu.

Demir Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ''Terörle mücadelenin önemli unsurlarından Kamikaze Mini İHA’larımızı geliştiriyoruz. STM ile imzaladığımız sözleşmeyle, artırılmış görev süresi, irtifası ve otonomisi, düşük ses seviyesi, geliştirilmiş hedef tespit algoritmasıyla 356 tane Kargu-2 teslim edilecek.'' ifadelerini kullandı.

OTONOM DÖNER KANATLI VURUCU İHA: KARGU

STM tarafından geliştirilen ve 'kamikaze İHA' sınıfındaki KARGU, asimetrik harp veya anti-terör alanlarında kullanılmak üzere tek er tarafından taşınabilen, otonom veya uzaktan kumanda ile çalışabilen, döner kanatlı milli vurucu İHA'dır.

Üzerinde gömülü ve gerçek zamanlı özgün görüntü işleme ve derin öğrenme algoritmalarıyla sabit veya hareketli hedeflere karşı etkin olarak kullanılabilmektedir. Sistem; “Vurucu Döner Kanatlı İHA (VİHA)”, “Yer Kontrol Ünitesi” ve "İHA Şarj İstasyonu" bileşenlerinden oluşuyor.

Kabiliyetler:

-Gündüz ve gece etkin operasyon

-Tali zararları en az olacak şekilde otonom hassas vuruş

-Koordinata veya görüntü üzerinden seçilen hedefe güdümlü imha modları

-Farklı özgün mühimmat seçenekleri

-Hareketli hedeflerde hedefe yönelim

-Yüksek performanslı seyrüsefer ve kontrol algoritmaları

-Tek er tarafından kullanılabilme

-Görevi terk veya kendini imha kabiliyetleri

-Tapa emniyetli eve dön modu

-Gelişmiş ve özgün elektronik mühimmat emniyeti, kurma ve ateşleme

-Ayarlanabilen mesafede hedefi imha

-Özgün milli gömülü donanım ve yazılım

-Görüntü işleme tabanlı kontrol uygulamaları

-Gömülü ve gerçek zamanlı nesne tespit, teşhis, takip ve sınıflandırma

-Kullanım öncesi mühimmat yükleme imkânı

-10x optik yakınlaştırma

-2 eksen stabilize EO ve IR çıkarılabilir özgün POD seçenekleri

-Kullanıcı dostu Yer Kontrol Yazılımı

-Kullanıcı dostu şebeke ve akü destekli özgün batarya kontrol ve şarj ünitesi