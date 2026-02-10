Rusya, beşinci nesil Su-57 savaş uçaklarından oluşan yeni bir partiyi "yeni teknik konfigürasyon" güncellemeleriyle Savunma Bakanlığına teslim etti. Rostec bünyesindeki United Aircraft Corporation, aviyonik ve entegre silah sistemlerinde yapılan geliştirmelerin Su-57'nin görev yelpazesini genişletmeyi hedeflediğini açıkladı.

Rostec bünyesinde faaliyet gösteren United Aircraft Corporation (UAC) tarafından yapılan açıklamada, söz konusu uçakların Havacılık ve Uzay Kuvvetleri'ne yönelik devam eden teslimatlar kapsamında üretildiği ve bakanlığa devredildiği bildirildi. Şirket, uçakların teknik personel tarafından kabul edildiğini ve teslimat öncesinde fabrika testlerinin tüm aşamalarını tamamladığını belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı ise kabul sürecinin ardından Havacılık ve Uzay Kuvvetleri pilotlarının uçakları farklı operasyon modlarında test ettiğini açıkladı. Üretici firma, teslim edilen uçakların aviyonik sistemler ve entegre silah kompleksindeki yükseltmeleri yansıtan "yeni bir teknik konfigürasyonla" hazırlandığını ifade etti.

Rus Havacılık ve Uzay Kuvvetleri'nden bir Su-57 pilotu, Savunma Bakanlığı tarafından birliklere özellikle ihtiyaç duyulan silah ve askeri teçhizatın tedarikine yönelik görevler kapsamında yeni teknik konfigürasyona sahip Su-57'lerin kabulünün tamamlandığını belirterek, "Uçak, özel askeri operasyon sırasında kendini iyi şekilde gösterdi. Yeni teknik konfigürasyon, bu tip uçakların görev yelpazesini genişletecek. Havacılık silah kompleksine entegre edilen ileri kabiliyetler, yeni mühimmat türlerinin kullanılmasına imkan sağlıyor." ifadelerini kullandı.

NATO kod adı "Felon" olan Su-57, hava, kara ve deniz hedeflerine karşı görev yapabilen Rusya'nın beşinci nesil çok rollü savaş uçağı olarak biliniyor. Resmi açıklamalara göre uçak, olumsuz hava koşulları ve yoğun elektronik harp ortamları dahil olmak üzere günün her saatinde operasyon icra edebilecek şekilde tasarlandı.

United Aircraft Corporation, son teslimatın platformun geliştirilme sürecinin devam ettiğini gösterdiğini belirterek, güncellenen sistemlerin özellikle silah entegrasyonu ve operasyonel esneklik alanlarında görev çeşitliliğini artırmayı hedeflediğini açıkladı.

UAC Üst Yöneticisi (CEO) Vadim Badekha ise yaptığı değerlendirmede, "Beşinci nesil havacılık kompleksi Su-57 sınıfının en iyi uçaklarından biri ancak elde edilenlerle yetinmiyoruz. Savaş uçağı önemli bir evrim geçirdi ve geliştirme çalışmaları sürüyor. Uçağın silah ve sistem kabiliyetleri genişletiliyor. Bu da en kritik görevlerin etkin şekilde yerine getirilmesini sağlıyor ve üstün manevra ile muharebe niteliklerini ortaya koyuyor." dedi.