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Savunma

Teslimat tarihi belli oldu! Binlerce İHA siparişi verdiler

Çinli drone üreticisi bir firma, Pekin yönetiminin 2026 yılına kadar teslim edilmek üzere yaklaşık bir milyon adet hafif kamikaze İHA siparişi verdiğini açıkladı. Söz konusu siparişin Çin'in değişen şartlara uyum sağlama yönünde attığı son askeri adımı temsil ettiği ifade edilirken, bazı analistler ise bu İHA'ların ihtilaflı Tayvan dosyası için büyük önem teşkil ettiğini belirtti.

Star Gazetesi28 Aralık 2024 Cumartesi 20:36 - Güncelleme:
Teslimat tarihi belli oldu! Binlerce İHA siparişi verdiler
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İnsansız hava araçlarına önemli yatırımlar yapan Çin'den dikkat çeken bir hamle geldi. Bu alanda yatırımları her geçen gün artıran Pekin yönetimi, Poly Technologies şirketi ile sözleşme imzaladı.

DİĞER ÜLKELERE TESLİMATLAR DURDURULDU

Poly Technologies'in temsilcisine göre, Çin hükümeti şirket ile bir milyona yakın kamikaze İHA teslimatı için anlaşmaya vardı. Konuya ilişkin açıklama yapan temsilci, "Hükümetimiz için halihazırda yaklaşık bir milyon İHA siparişi aldık ve talebi karşılamak için diğer müşterileri geri çevirmek zorunda kalıyoruz" dedi.

ÇİN ASKERİ DOKTİRİNİNİ ETKİLEDİ

İnsansız hava araçlarının türü veya teknik özellikleri hakkında henüz bir bilgi paylaşılmazken, Çin'in özellikle Ukrayna'da dronların yaygın kullanımı olmak üzere son küresel çatışmalardan çıkarılan sonuçlarla birlikte böyle bir adımı attığı ifade edildi. Hafif kamikaze ve FPV dronları kullanan Ukrayna'nın yıkıcı etkinliğinin Çin'in askeri doktrinini etkilediği bildirildi.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu, eğitim programlarına İHA savaşını dahil etmeye başlarken, Çin ordusunun savaşa hazırlığını artırmak için simüle edilmiş muharebe senaryolarında FPV drone'ları ve kamikaze drone'larının kullanıldığı aktarıldı.

TAYVAN HAZIRLIĞI MI?

Sözleşmenin detayları tam olarak bilinmezken, birçok savunma analisti bunun Tayvan'ı ilgilendiren olası bir çatışmaya hazırlık sinyali olabileceğini ifade etti.

Şirket ayrıca Rusya'ya olası ihracata ilişkin ise şu anda iç talebi karşılamanın en önemli öncelik olduğunu belirtti.

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