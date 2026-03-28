  • Teslimat tarihi öne çekildi: Türkiye'nin 5. nesil uçağı KAAN hangardan çıktı
TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Türkiye'nin savunma sanayiinde çığır açan KAAN 5. nesil savaş uçağı ve ANKA-3 insansız hava aracında gelinen noktayı açıkladı. 'KAAN, sadece TUSAŞ'ın değil, Türkiye'nin 'crown' projesi' diyen Demiroğlu, 'Seri üretim çalışmaları tüm hızıyla sürüyor; yakın zamanda hangardan çıkan üç uçaktan biri statik testlerde kullanılacak, diğer uçak ise bu yıl içinde uçuş testlerine başlayacak.' şeklinde konuştu. Öte yandan Demiroğlu, KAAN'ın 2029'da planlanan teslimat tarihinin de öne çekildiğini belirtti.

KÜBRA ŞENAL28 Mart 2026 Cumartesi 21:22 - Güncelleme:
Türkiye'nin önde gelen savunma sanayii kuruluşlarından TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu, Azerbaycan'ın önemli medya organlarından Oxu.Az'ın sorularını cevapladı.

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği sistemlerden bahseden Demiroğlu, Türkiye'nin milli savunmadaki gurur platformu. 5. nesil savaş uçağı KAAN hakkında çarpıcı ve dikkat çeken detayları paylaştı.

KAAN'ın seri üretim çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü vurgulayan Demiroğlu, "Yakın zamanda hangardan çıkan üç uçaktan biri statik testlerde kullanılacak, diğer uçak ise bu yıl içinde uçuş testlerine başlayacak." dedi.

TESLİMAT TARİHİ ÖNE ÇEKİLDİ

Demiroğlu, Teslimat tarihi 2029'da yapılması planlanan KAAN için süreçte değişiklik olduğunu aktardı. KAAN'ın Hava Kuvvetleri'ne ilk teslimatın 2028'de yapılacağını müjdeledi. Yerli motor entegrasyonuyla 2032'den itibaren hem Türkiye hem de Endonezya'ya teslim edilecek. Mehmet Demiroğlu, projeyi "Türk mühendisliğinin dünyaya gücünü gösteren bir ekosistem" olarak tanımladı.

ANKA-3: 6. NESİL HAVA KONSEPTİ

Demiroğlu ayrıca, ANKA-3 hakkında da şunları kaydetti:

"Düşman hava savunmalarına yakalanmadan görev yapabilecek gelişmiş bir İHA. KAAN pilotlarından uçuş esnasında alacağı talimatlarla düşman sahasında stratejik avantaj sağlayacak. Seri üretim süreci devam eden ANKA-3'ün 2026'da Hava Kuvvetleri'ne teslim edilmesi hedefleniyor."

TÜRKİYE'NİN SAVUNMADA YOLCULUĞU

Demiroğlu, Türkiye'nin savunma sanayinde ihtiyaç karşılayan bir ülke olmaktan ihracat geliştiren bir ülkeye dönüştüğünü vurguladı. KAAN ve ANKA-3 projeleri, ülkenin AR-GE ve üretim gücünü gösteren simgesel örnekler olarak öne çıkıyor.

  • KAAN
  • TUSAŞ
  • Trük Savunma Sanayi
  • Mehmet Demiroğlu

