Teslimatlar gerçekleşti: F-35'ler hava üssünde

VMFA-533 filosu ilk F-35B savaş uçağını resmen teslim aldı. Söz konusu teslimat, ABD'nin Güney Carolina eyaletinde yer alan Beaufort şehrindeki Deniz Piyadeleri Hava Üssü'ne gerçekleşti. Bu teslimat, Beaufort'taki üsse gerçekleşen ilk operasyonel F-35 filosu teslimatı oldu.

Marine Aircraft Group-31 (MAG)'da yer alan subaylardan Michael Cassidy teslimatla ilgili olarak, "VMFA-533'ün ilk Block 4 F-35B'sinin teslimatı, filonun yaklaşık 81 yıl önce başlayan ve bugüne kadar uzanan köklü tarihinde yeni bir bölümü başlatıyor ve MAG-31'in öldürücülüğünü ve Deniz Hava-Kara Görev Gücü'ne ve ortak kuvvete katkıda bulunma yeteneğimizi artırmak için önemli bir basamak taşıdır. Bir filoyu dönüştürmek kolay bir iş değildir ve VMFA-533'ün Deniz Piyadeleri ve Denizcileri tarafından bu noktaya gelmeleri için geçen yıl önemli hazırlıklar yapıldı. VMFA-533'ün tarihinde bu önemli adımı atarken gelecekte neler olacağı konusunda heyecanlıyım." dedi.

HORNET'LERDEN F-35'LERE GEÇİLDİ



ABD Deniz Piyadeleri'nin avcı filoları eski F/A-18C/D Hornet savaş uçaklarından hızla F-35 savaş uçaklarına doğru geçiş yapmakta. Habere konu F-35'in tesliminden önce, Beaufort'taki tek F-35 uçağı, Deniz Avcı Saldırı Eğitim Filosu (VMFAT) 501'de yer almaktaydı. Bu filoda F-35B savaş uçağının bulunmasının sebebi ise pilotların F-35B savaş uçağında eğitimlerini gerçekleştirmesiydi. Ayrıca teslimat VMFA-533'ü Deniz Piyadeleri'nin doğu yakasındaki ikinci operasyonel F-35B Lightning II birimi haline getirmekte. Resmi kaynaklardan yayımlanan videoda ise VMFA-533'ün Komutanı Yarbay Zachary Harnett tarafından yönetilen savaş uçağının üssün üzerinden uçtuğu ve ardından piste dikey iniş yaptığı görülmekte.

Teslimatın normal şartlarda Nisan 2023'te gerçekleşmesi planlanıyordu. Ancak F-35'in TR-3 yazılımı bir dizi sorunla karşılaştı. Bu sebeple teslimat bir yıldan fazla bir süre gecikti. GAO (Hükümet Sorumluluk Ofisi) raporlarına göre TR-3, F-35'in radar ve elektronik harp (EW) yeteneklerini destekleyemedi. Bu nedenle Pentagon testler tamamlanmadan teslimatları kabul etmedi. F-35 Ortak Program Ofisi (JPO), Lockheed Martin ve Pentagon ise F-35'leri TR-3'ün geçici, bakımı yapılabilir bir versiyonuyla kabul etmeyi kabul etmişti. MCAS Beaufort'a inen F-35B'nin TR-3'ün hangi versiyonu olduğu ise bilinmemekte.