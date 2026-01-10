İSTANBUL 15°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ocak 2026 Cumartesi / 22 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,1388
  • EURO
    50,2459
  • ALTIN
    6251.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Teslimatlar resmen tamamlandı: 26 adet Rafale hava üslerinde
Savunma

Teslimatlar resmen tamamlandı: 26 adet Rafale hava üslerinde

Dünyanın çeşitli yerlerinde süren savaşlar ve çatışmalar nedeniyle savunma sanayi firmaları üretim kapasitelerini gelen siparişlerle birlikte en üst seviyeye çıkarıyor. Son olarak Fransız Dassault Aviation şirketi, geçtiğimiz yıl 26 adet Rafale savaş uçağının teslim edildiğini duyurdu. Firma, 2024 yılında ise toplamda 21 adet Rafale savaş uçağını teslim ettiğini bildirmişti.

AA10 Ocak 2026 Cumartesi 16:54 - Güncelleme:
Teslimatlar resmen tamamlandı: 26 adet Rafale hava üslerinde
ABONE OL

Dassault Aviation firması, 2025 yılı itibarıyla Rafale savaş uçağı teslimatları, sipariş alımları ve birikmiş sipariş portföyüne ilişkin güncel verilerini duyurdu.

Denetlenmemiş konsolide rakamlar, özellikle Rafale savaş uçakları ve Falcon iş jetleri segmentlerinde istikrarlı bir üretim temposuna işaret ediyor.

26 ADET RAFALE TESLİM EDİLDİ

Şirket, 2025 yılı boyunca toplam 26 adet Rafale savaş uçağı teslim etti. Bu uçakların 15'i ihracat, 11'i ise Fransa Hava ve Uzay Kuvvetleri için üretildi. Bir önceki yıl olan 2024'te ise toplam 21 Rafale teslimatı gerçekleştirilmişti.

Falcon iş jetleri tarafında da artış dikkat çekti. 2025'te 37 Falcon teslim edilirken, bu sayı 2024'te 31 adet olarak kaydedilmişti.

SİPARİŞ PORTFÖYÜNDE 220 ADET RAFALE BULUNUYOR

2025 yılında 26 adet ihracat Rafale siparişi alınırken, bu rakam 2024'te 30 adet seviyesindeydi. Buna karşılık Falcon ailesinde siparişler artış gösterdi ve 31 Falcon için yeni sözleşme imzalandı. Falcon siparişleri 2024'te 26 adet olarak gerçekleşmişti.

31 Aralık 2025 itibarıyla Dassault Aviation'ın toplam sipariş portföyünde 220 adet Rafale bulunuyor. Bu uçakların 175'i ihracat, 45'i Fransa için üretilecek. Bir yıl önce de toplam Rafale backlog sayısı 220 adet seviyesindeydi; ancak ihracat-Fransa dağılımında değişim yaşandı.

Falcon tarafında ise backlog 73 adet olarak açıklandı. Bu rakam, 2024 sonundaki 79 adetlik seviyeye kıyasla sınırlı bir düşüşe işaret ediyor.

  • Dassault Rafale
  • Rafale
  • Dassault Aviation
  • savunma haberleri
  • defence news
  • savaş uçağı

ÖNERİLEN VİDEO

Çatışmalar şiddetlendi: Ukrayna hedeflerine peş peşe saldırı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.