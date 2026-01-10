Dassault Aviation firması, 2025 yılı itibarıyla Rafale savaş uçağı teslimatları, sipariş alımları ve birikmiş sipariş portföyüne ilişkin güncel verilerini duyurdu.

Denetlenmemiş konsolide rakamlar, özellikle Rafale savaş uçakları ve Falcon iş jetleri segmentlerinde istikrarlı bir üretim temposuna işaret ediyor.

26 ADET RAFALE TESLİM EDİLDİ

Şirket, 2025 yılı boyunca toplam 26 adet Rafale savaş uçağı teslim etti. Bu uçakların 15'i ihracat, 11'i ise Fransa Hava ve Uzay Kuvvetleri için üretildi. Bir önceki yıl olan 2024'te ise toplam 21 Rafale teslimatı gerçekleştirilmişti.

Falcon iş jetleri tarafında da artış dikkat çekti. 2025'te 37 Falcon teslim edilirken, bu sayı 2024'te 31 adet olarak kaydedilmişti.

SİPARİŞ PORTFÖYÜNDE 220 ADET RAFALE BULUNUYOR

2025 yılında 26 adet ihracat Rafale siparişi alınırken, bu rakam 2024'te 30 adet seviyesindeydi. Buna karşılık Falcon ailesinde siparişler artış gösterdi ve 31 Falcon için yeni sözleşme imzalandı. Falcon siparişleri 2024'te 26 adet olarak gerçekleşmişti.

31 Aralık 2025 itibarıyla Dassault Aviation'ın toplam sipariş portföyünde 220 adet Rafale bulunuyor. Bu uçakların 175'i ihracat, 45'i Fransa için üretilecek. Bir yıl önce de toplam Rafale backlog sayısı 220 adet seviyesindeydi; ancak ihracat-Fransa dağılımında değişim yaşandı.

Falcon tarafında ise backlog 73 adet olarak açıklandı. Bu rakam, 2024 sonundaki 79 adetlik seviyeye kıyasla sınırlı bir düşüşe işaret ediyor.