'Tespit edilemiyor' diyerek duyurdular! Türkiye'den Mavi Vatan için müthiş takviye

Milli Savunma Bakanlığı tarafından haftalık bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Basın toplantısı düzenleyen Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, "Mavi Vatanımız ve çevre denizlerin yanı sıra, ilgi alanımız olan tüm deniz ve okyanuslarda şanlı bayrağımızı dalgalandıran donanmamızın yeteneklerini küresel ölçekte genişleterek daha modern, daha etkin ve daha güçlü hâle getirilmesi amacıyla aynı anda 31 geminin inşası ülkemizin tersanelerinde başarıyla devam etmektedir. Bu çerçevede "Millî Denizaltı"mızın (MİLDEN) ilk kaynağı Gölcük Tersanesi Komutanlığımızda, "TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi" ve "Millî Uçak Gemisi"nin ilk sac kesimleri ise İstanbul Tersanesi Komutanlığımızda yapılarak inşalarına başlanmıştır" dedi.

UÇAK GEMİSİNE BÜYÜK YER AYIRDILAR

Söz konusu hamleyi gündemine alan yabancı basın ise Milli Uçak Gemisi projesinin ilk olarak Şubat 2024'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Deniz Kuvvetleri Tersanesi'ndeki Tasarım Proje Ofisini ziyaret etmesiyle kamuoyuna duyurulduğunu bildirdi. O zamandan beri projenin geniş çapta ilgi gördüğü aktarılan haberde, Uçak Gemisinin, mükemmel deniz tutuşu, denge ve yüksek manevra kabiliyeti sağlayan çok boyutlu bir optimizasyon aracı kullanılarak geliştirilen bir gövde formuna sahip olduğu vurgulandı.

Haberde, geminin ikisi kalkış, biri iniş olmak üzere 3 pisti olacağı ve Türk mühendislerin halihazırda gelecekte modüler rampanın yerini alması beklenen ve geminin operasyonel kabiliyetlerini daha da artıracak yerli bir mancınık sistemi üzerinde çalıştığı belirtildi.

Geminin, insanlı ve insansız sistemler dahil olmak üzere 50 kadar uçağa ev sahipliği yapmasının beklendiği, mevcut plan dahilinde, güvertede 20 ve hangarda 30 uçak için yer ayrıldığı vurgulandı. Görevlendirilmesi planlanan hava araçları arasında Hürjet, ANKA-III, KIZILELMA ve TB-3'ün yer alacağı aktarıldı. Ayrıca haberde, Türk savunma yetkililerinin, proje ilerledikçe taşıyıcının uçak kapasitesinin artabileceğini belirttiği ve Türk savunma şirketleri Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ve Baykar ile bu konuda görüşmelerin devam ettiği vurgulandı.

HAVA SAVUNMA FIRKATEYNİ GÜNDEMDE

Haberde, MİLGEM projesinin son aşaması olarak, Türk Deniz Kuvvetlerinin, hava savunma muhriplerine olan gereksinime yanıt olarak Temmuz 2017'de TF-2000 projesini başlattığı ifade edildi. TF-2000 muhriplerinin, düşük/orta/yüksek irtifa kısa/orta/uzun menzilli güdümlü füzeleri ve balistik füzeleri tespit edebilecek ve balistik olmayan füzeleri imha edebileceği vurgulandı.

'MİLDEN PROJESİ İDDİALI BİR ÇALIŞMAYI TEMSİL EDİYOR'

Yeni bir denizaltı sınıfı inşa etmeyi ve üretmeyi amaçlayan MİLDEN projesinin ise, gemiye entegre edilecek bir dizi elektrik, telekomünikasyon ve sensör teknolojisi ile tahrik ve silah sistemleri de geliştiren Türk savunma sanayi sektörünün iddialı bir çabasını temsil ettiği ifade edildi.

Türk Deniz Araştırma Merkezi Komutanlığı tarafından koordine edilen ulusal denizaltı geliştirme programının Mart 2012'de başladığı aktarılırken, projenin şu anda tasarım aşamasında olduğu, proje için net bir zaman çizelgesi olmasa da denizaltıların 2030'lu yıllarda Türk Deniz Kuvvetleri'ne teslim edilmesinin planlandığının altı çizildi.

DENİZ KUVVETLERİNE ÖNEMLİ BİR KATKI SUNACAK

MİLDEN projesi ile Türkiye'nin gelişmiş teknolojilerin yanı sıra yerli yetenekleri de sergileyerek savunma sanayisinde önemli bir başarıya imza atmaya hazırlandığı belirtildi. Ayrıca, 80 metreden uzun olan denizaltının, Türkiye'nin deniz kuvvetlerine önemli bir katkı sunacağı aktarıldı.

Haberde ayrıca, Denizaltının, gizliliğini ve operasyonel dayanıklılığını önemli ölçüde artıran Hava Bağımsız Tahrik (AIP) sistemine sahip olacağı ve bu sistemin, denizaltının yüzeye çıkmadan uzun süre su altında kalmasını sağlayarak tespit edilmeye karşı avantaj sağlayacağı ifade edildi.

Haberde son olarak, bu projelerin yerli ve milli imkanlarla üretilen silahları taşıyacağı ve Türkiye'nin savunma alanında dışa bağımlılığını azaltacağı aktarılarak, Türkiye'nin bu alanda büyük bir oyuncu olacağı vurgulandı.