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Savunma

Testleri tamamlandı! Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na kritik teslimat

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) testleri başarılı bir şekilde tamamlanan bir AKSUNGUR SİHA'nın Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildiğini açıkladı.

AA5 Ağustos 2022 Cuma 20:15 - Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığımızda kabul testlerini başarıyla tamamlayan bir AKSUNGUR SİHA, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim edildi.

Yeni SİHA, Deniz Kuvvetlerimize hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.

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