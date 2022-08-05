<p>Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığımızda kabul testlerini başarıyla tamamlayan bir AKSUNGUR SİHA, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim edildi. </p><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2022/08/05/=E.S_UVGPQ5KbYBS7UpS_YVGbENKnYdKHIFabYdKbYNWjEVa3EdGvE1GzEpKXUNGLUNWrEBKDU1KbQ9az.jpg'/><p>Yeni SİHA, Deniz Kuvvetlerimize hayırlı olsun.' ifadelerine yer verildi.</p><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2022/08/05/=YpWPQ5GHQ9WrYNKDUpWTEJG3EBKnYdKXQ9W7YdS7EJWDYda3YJGrEJGzYtKHUFabUBKvYBWTU1KbQ9az.jpg'/>