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Savunma

The Economist yazdı: Türkiye savunma ihracatında gelişmiş ülkelere kök söktürüyor

Londra merkezli The Economist dergisi, analizinde 'Türkiye savunma ürünlerinin ihracatında silah satıcısı gelişmiş ülkelere kök söktürüyor' ifadesini kullandı.

TRT Haber21 Eylül 2023 Perşembe 15:58 - Güncelleme:
The Economist yazdı: Türkiye savunma ihracatında gelişmiş ülkelere kök söktürüyor
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Türkiye'nin savunma sanayiindeki başarıları dünya basınının dikkatini çekmeye devam ediyor. Londra merkezli The Economist dergisi Türkiye'nin bu alandaki atılımlarına geniş yer ayırdı. Dergideki analizde "Türkiye savunma ürünlerinin ihracatında silah satıcısı gelişmiş ülkelere kök söktürüyor" ifadesi kullanıldı.

"Gelişmekte olan silah ihracatçıları arasında Türkiye ilk sıralarda yer alıyor"

"Türkiye silah üretiminde gün geçtikçe özerkliğe daha da yakınlaşıyor"

Bu ifadeler Londra merkezli "The Economist"in Türk savunma sanayiine ilişkin analiz yazısından...

Yazının başlığı ise "Dünyanın yeni silah üreticileri ile tanışın"... olarak atıldı.

Körfez ülkeleri ile yapılan silah anlaşmaları, yerli yapım SİHA'ların başarısı, Türkiye'nin modernize edilmiş denizaltıları bu yazıda ayrıntılı biçimde anlatıldı.

Yeni silah üreticilerinin gelecek vaat ettiği vurgulandı.

Dergideki analizde "Değişen jeopolitiğin yarattığı fırsatlardan yararlanıyorlar. Rekabetçi yapıları ile daha ucuza silah satabiliyorlar" denildi.

The Economist, Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü SIPRI'nin 2022 raporuna da yer verdi.

SIPRI raporuna göre, 2018-2022 yıllarında Türkiye'nin silah ihracatı bir önceki beş yıllık döneme kıyasla yüzde 69 arttı ve küresel silah pazarındaki payı iki katına çıktı.

Analizde, Türkiye'nin 2023 yılındaki silah ihracatı hedefinin 6 milyar dolar olduğuna da işaret edildi.

"Türkiye savunma ürünlerinin ihracatında silah satıcısı gelişmiş ülkelere kök söktürüyor" ifadesi kullanıldı.

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