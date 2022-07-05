İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Temmuz 2022 Salı / 6 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,8597
  • EURO
    17,5934
  • ALTIN
    980.684
  • BIST100
    2405.98
  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • The Telegraph: Kraliyet İHA Filosu'nun İHA'sı yok
Savunma

The Telegraph: Kraliyet İHA Filosu'nun İHA'sı yok

The Telegraph'ın haberine göre, Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin (RAF) 'fütüristik ve iddialı' vizyonunu bünyesinde barındıran insansız hava aracı test filosunda insansız hava aracı (İHA) bulunmuyor. Savunma Bakanlığı'nın, İngiltere'deki kampanya grubu Drone Wars UK tarafından yapılan bilgi edinme özgürlüğü taleplerine verdiği cevapta, '216 Squadron, 1 Nisan 2020'de yeniden etkinleştirildiğinden beri herhangi bir İHA testi yapmamıştır. Bu, talebinizin üçüncü kısmına verilen yanıtın 'sıfır' olduğu anlamına geliyor” denildi.

TRT Haber5 Temmuz 2022 Salı 09:22 - Güncelleme:
ABONE OL

Savunma Bakanlığı'nın, İngiltere'deki kampanya grubu Drone Wars UK tarafından yapılan bilgi edinme özgürlüğü taleplerine verdiği bir cevaptan alıntı yapılan haberde, Kraliyet Hava Kuvvetleri 216 Filosu'nun herhangi bir deneme yapmadığı ve yalnızca dört tam zamanlı personele sahip olduğunu açıklandı.

Talep, bu tür silahların kullanımı konusunda daha fazla kamu şeffaflığı talep eden bir kampanya grubu olan Drone Wars UK'nin kurucusu Chris Cole tarafından yapıldı.

"216 Squadron, 1 Nisan 2020'de yeniden etkinleştirildiğinden beri herhangi bir İHA testi yapmamıştır... Talebiniz sırasında 216 Squadron envanterinde İHA listelenmemiştir. Bu, talebinizin üçüncü kısmına verilen yanıtın 'sıfır' olduğu anlamına geliyor" denildi.

2021'de, Küresel Hava Şefleri Konferansı'nda konuşan Hava Kuvvetleri Komutanı Mareşal Mike Wigston, 216 Squadron'u lanse ederek, "yoğun dronların yıkıcı ve yenilikçi faydasını" kanıtladığını söyledi.

Hava mareşali , "Karşıt hava savunmasını kafa karıştırıcı ve ezici bir şekilde ele almaya odaklandık, ancak şimdiden hayal gücünüze bırakacağım yeni yıkıcı görevler üzerinde düşünüyoruz" demişti.

  • Drone Filosu
  • Kraliyet Hava Kuvvetleri
  • İngiltere
  • drone
  • insansız hava aracı
  • Drone Wars UK

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.