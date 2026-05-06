  TOLGA 4 ülkenin angajmanına girdi! MKE imzayı attı
Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) ile HT Division arasında, HT Division tarafından geliştirilen insansız kara araçlarına (İKA) MKE TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemleri'nin entegrasyonuna yönelik sözleşme imzalandı. MKE Genel Müdürü İlhami Keleş, 'Mısır, Suudi Arabistan ve Katar ile angajmana girmiş durumdayız. Şimdi buna yeni bir ayak olarak yeni bir ülkeyi, Macaristan'ı ekliyoruz.' dedi.

6 Mayıs 2026 Çarşamba 12:42
Türkiye ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayisi kümelenmesi SAHA İstanbul organizasyonuyla İstanbul Fuar Merkezi'nde SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı gerçekleştiriliyor.

MUTABAKAT ZAPTI İMZALANDI

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu fuar kapsamında, MKE ile Macaristan merkezli HT Division firması arasında, HT Division tarafından geliştirilen İKA'ya MKE TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemleri'nin entegrasyonuna yönelik mutabakat zaptı imzalandı.

Anlaşma kapsamında, modern muharebe sahasının değişen ihtiyaçlarına yönelik ortak çalışmalar yürütülmesi ve TOLGA sisteminin farklı platformlara entegre edilmesi hedefleniyor.

Ayrıca, haziran ayında gerçekleştirilecek Eurosatory Fuarı kapsamında, 20 mm TOLGA Silah Sistemi ve kulesinin HT Division İKA'sına entegre edilerek fuar alanında sergilenmesi planlanıyor.

MKE Genel Müdürü İlhami Keleş, imza töreninde yaptığı konuşmada, MKE TOLGA sisteminin hem sahip olduğu kapsamlı konseptiyle hem maliyet etkin çözüm üretebilme kabiliyetiyle lansmanın yapıldığı günden bugüne çok fazla ilgi gören bir sistem olduğunu söyledi.

Halihazırda Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde Savunma Sanayii İcra Komitesinden (SSİK) ihtiyaçların karşılanmasına ilişkin bütçe çıktığını aktaran Keleş, şunları söyledi:

"Savunma Sanayii Başkanlığımızla bu süreci yönetiyoruz. Aynı zamanda yurt dışından TOLGA'ya çok fazla ilgi var ve bu kapsamda Mısır, Suudi Arabistan ve Katar ile angajmana girmiş durumdayız. Şimdi buna yeni bir ayak olarak yeni bir ülkeyi, Macaristan'ı ekliyoruz. Fakat Macaristan olayının şöyle bir güzel tarafı var; oradaki muhatap firmamız da Türk firması. Orada yerleşik ve oranın ticaret hukukuna göre kurulmuş bir Türk firması. Biz bu firma ile işbirliği yapmak suretiyle onların insansız kara araçlarına TOLGA bileşenlerini, kulelerini monte etmek suretiyle müşterek şekilde pazara hitap ediyor olacağız."

