ABD'nin orta menzilli Tomahawk füzelerinin Almanya'ya konuşlandırılmasına yönelik reddi, Berlin yönetimini alternatif çözümler bulma noktasında baskı altına alıyor.

Alman gazetesi Welt gazetesi, Alman hükümetinin, ABD yapımı sistemlerin Almanya'ya konuşlandırılmasının iptal edilmesine yönelik çaresizce alternatif arayışında olduğu ancak bu süreçte büyük engellerle karşılaştığını bildirdi.

SAVUNMA BAKANI PİSTORİUS UKRAYNA İLE İŞBİRLİĞİ ARIYOR

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius'un uygun sistemler geliştirmek amacıyla Ukrayna ile işbirliği arayışında olduğu, ancak söz konusu sistemlerin uygulamasının yıllar sürmesinin beklendiği kaydedildi. Geçtiğimiz hafta ABD hükümetinin, Mainz-Kastel'e orta menzilli füzelerle donatılmış bir tabur konuşlandırma planından vazgeçtiği ortaya çıkmıştı. Alman hükümetinin bu gelişme üzerine, ABD komutası altında olmayan ancak Alman Silahlı Kuvvetleri envanterinde yer alacak şekilde ABD'den 400 adet Tomahawk seyir füzesi satın alma planlarına odaklandığı belirtildi.

ABD'DE STOK SIKINTISI

Savunma Bakanı Pistorius'un Typhon fırlatma sistemlerini satın alma arzusunu pekiştirmek için Washington'a bir ziyaret planladığı, ancak ABD'nin bu sistemleri sağlama kapasitesinin tartışmalı olduğu ifade edildi. Bölgesel çatışmalar nedeniyle cephaneliğinin önemli bir kısmını tükettiği belirtilen ABD'nin, yıllık 85 adetlik üretim hızıyla mevcut eksikliği gidermesinin yaklaşık on yıl süreceği vurgulandı.

ALMANYA'NIN ÜRETİM HESAPLARI

Rusya'nın modernize edilmiş füze cephaneliğine karşı caydırıcılık oluşturması beklenen 2 bin 500 kilometre menzilli seyir füzelerinin, Almanya'nın kendi sistemlerini geliştireceği 2030'lu yıllara kadar geçici bir çözüm olması öngörülüyordu. Olası çözümlerden biri olarak Tomahawk füzelerinin Almanya'da bir ortak girişim yoluyla üretilmesi üzerinde durulurken, Bavyera'da inşası süren Patriot fabrikası benzeri bir modelin Tomahawklar için uygulanması halinde dahi üretimin on yılın sonundan önce mümkün olmayacağı bildirildi.

TÜRKİYE NATO ÜYELERİNE YARDIMCI OLABİLİR

Söz konusu analizde, Almanya ve diğer NATO müttefiklerinin füze ihtiyacını karşılamada Türkiye'nin potansiyel bir alternatif olarak öne çıktığı vurgulandı. ABD'li şirketlerle ortak üretime paralel olarak Türkiye'den silah sistemleri satın alınması da gündemde. Avrupalı NATO müttefiklerinin korunması amacıyla Türkiye'den hipersonik Tayfun Blok-4 füzesinin alınması konusunda istişarelerin sürdüğü kaydedildi. Welt'in haberine göre Berlin, Tayfun Blok-4 teslimatının birkaç yıl daha süreceğini hesaplıyor.