Toplam değeri 1,8 milyar dolar! Türkiye dünyada ilk üçe girdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklama Türkiye'nin savunma sanayi ve havacılık alanındaki başarılarını ve 2023 yılına ilişkin verileri açıkladı.

"KAAN vesilesiyle savunma sanayiimizde geldiğimiz yer ülkemizde ve dünyada epeyce konuşuldu. Savunma sanayiinde geldiğimiz yer ADF'de de muhataplarımızın gündemindeydi." sözlerini kullanan Başkan Erdoğan, "Savunma sanayii ihracatında dünyadaki yerimize baktığımızda SİHA teknolojisinde düyada ilk üçte, SİHA ihracatında ise zirvede yer alıyoruz." diye konuştu.

SAVUNMA VE HAVACILIK SEKTÖRÜNDE YENİ İHRACAT REKORU

Bugüne kadar 50 ülke ile 770 adet insansız hava aracı için sözleşme imzalandığını belirten Başkan Erdoğan, "Sadece geçtiğimiz yılın İHA ihracat tutarı, 1,8 milyar dolardır. 2024 yılının ilk iki ayında savunma ve havacılık sektöründe 633 milyon dolarlık ihracat rakamıyla yeni bir rekor kırdık." ifadelerini kullandı.

BAYKAR'IN AKINCI VE TB2 İHRAÇ ETTİĞİ ÜLKE SAYISI AÇIKLANDI



BAYKAR'ın, Bayraktar TB2 SİHA ile AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) ihracatı için sözleşme imzaladığı ülkelerin sayısı ise kısa süre önce açıklandı. Edinilen bilgiye göre; BAYKAR üretimi SİHA platformları, 30'dan fazla ülkeye ihraç edildi.

Şirket şu ana kadar 31 ülkeye Bayraktar TB2 SİHA, 8 ülkeye ise AKINCI TİHA ihraç etti. Hem AKINCI hem de Bayraktar TB2 ihraç edilen toplam ülke sayısı ise 32 olarak açıklandı. Özetle şirketin ihracat gerçekleştirdiği 7 ülke, hem Bayraktar TB2 SİHA'yı hem de AKINCI TİHA'yı tedarik etti. 1 ülke ise yalnızca AKINCI TİHA tedariki için sözleşme imzaladı.

Açık kaynak verilerine göre; Pakistan ve Azerbaycan, hem AKINCI TİHA hem de Bayraktar TB2 kullanıcıları olarak biliniyor. Suudi Arabistan ise 3.1 milyar dolarlık bir anlaşma ile AKINCI TİHA'yı envanterine katmaya hazırlanıyor. Katar, Polonya, Ukrayna, Somali, Mali, Fas, Kırgızistan, Türkmenistan ve Umman gibi ülkeler de Bayraktar TB2 SİHA için sözleşme imzalayan ülkeler arasında bulunuyor.