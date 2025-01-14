Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Almanya'nın Kassel kentinde düzenlenen teslim töreninde, Ukrayna'nın yeni uzaktan kumandalı RCH 155 tipi obüslerini almaya başladığını söyledi. Pistorius, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaş dördüncü yılına girmek üzereyken bugün çok güçlü bir mesaj gönderiyoruz. Mesajımız, Ukrayna'nın bize güvenebileceğidir. Almanya, Avrupa'daki sorumluluklarını yerine getirmeye hazırdır" dedi.

Alman savunma sanayi firması KNDS, Ukrayna için toplam 54 adet uzaktan kumandalı, tekerlekli RCH 155 obüs ünitesi tedarik edecek.

Almanya, toplamda 28 milyar euroya ulaşan yardımlarıyla ABD'den sonra Ukrayna'nın en büyük ikinci askeri destekçisi konumunda bulunuyor.

Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi Oleksii Makeiev ise Ukrayna'nın acil savunma ihtiyaçlarını vurgulayarak teslimat için teşekkür etti. Makeiev, "Bir gün müzakere masasına oturduğumuzda, güçlü Alman silahlarıyla korunmak ve Almanya'nın yanımızda olduğunu bilmek iyi olacak" ifadelerini kullandı.