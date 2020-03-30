Tornadoların yerini alacak savaş uçakları belli oldu

star.com.tr 30 Mart 2020 Pazartesi 15:54 - Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 15:57

Almanya, gücünü modernize etmek için Panavia Tornado savaş uçakları filosu yerine 3 farklı uçak almayı planlıyor.

Bu bölünmüş alım kapsamında, 90 Eurofighter, 30 F/A-18E F Süper Hornets ve 15 EA-18G Growlers alınacak.

Boeing Sözcüsü Justin Gibbons, Süper Hornet'in B61'i taşımak için henüz sertifikalı olmamasına rağmen, şirketin ABD hükümetinin gelecekteki entegrasyon için destek sağlayacağını açıkladı.

Gibbons açıklamasında, 'F / A-18 Süper Hornet, zaman çizelgesi kapsamında Almanya için B61 gereksinimlerini karşılayacak şekilde sertifikalandırılabilir. Boeing, hem ABD hem de uluslararası müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayan silah sistemlerini başarıyla entegre ettiğinin kanıtlanmış bir geçmişine sahip.' dedi.

Gibbons, Almanya'nın uçak teslimat tarihleri ile ilgili bir bilgi paylaşmadı.

Tarihsel olarak Almanya, Tornado filosunun bir bölümünü ABD nükleer bombalarını NATO nükleer paylaşım anlaşmasının bir parçası olarak kullanmak üzere yapılandırdı. Rusya ile büyük bir savaş durumunda, Alman pilotlar jetlerine nükleer silahlarla yükleyebilir, çıkarabilir ve NATO adına kullanabilecekti.

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