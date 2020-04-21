Nükleer hamle! Tornado'ların yerini Eurofighter ve F-18 dolduracak

star.com.tr 21 Nisan 2020 Salı 12:08 - Güncelleme: 21 Nisan 2020 Salı 12:15

Alman Silahlı Kuvvetleri uzun süredir ülkenin Hava Kuvvetlerinde 1983'te hizmete giren yaşlı Tornado jetleri filosunu yeni jetlerle değiştirmek için, alternatifler arıyordu.

Geçtiğimiz aylarda, Alman hava gücünün Panavia Tornado savaş uçağı filosunun geri kalanının yerini almaları için 90 Eurofighter, 30 F/A-18E F Süper Hornets ve 15 EA-18G Growlers satın almayı düşündüğü açıklanmıştı.

Son gelen açıklamaya göre, Alman hükümeti ülkenin yaşlanan Tornado savaş uçaklarının yerini, Eurofighter ve F-18 jetleri ile dolduracak.

Alman Savunma Bakanlığı sözcüsü Arne Collatz-Johannsen, Pazartesi günü Berlin'de gazetecilere verdiği demeçte, Alman Federal Meclisi'nin savunma komitesine önümüzdeki günlerde resmi bir karar gönderileceğini söyledi.

Johannsen açıklamasında, 'Avrupa savunma endüstrisinin kapasitesini çalışır durumda tutacak ve toplamın üçte birinden daha azını muhtemelen Avrupalı olmayan tedarikçilerden gelen karma bir çözüm öneriyoruz.' dedi.

Açıklamaya göre, Alman Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, ABD'li mevkidaşı Mark Esper'e hafta sonu yaptıkları görüşmede planlarını anlattı.

Ayrıca AFP'ye konuşan isimsiz bir kaynak, hükümetin planlarının 90 Airbus yapımı Eurofighter ve 45 Boeing F-18 jeti satın almayı öngördüğünü söyledi. Kaynağa göre, F-18'lerin 30'u ABD nükleer bombalarını taşıyacak şekilde hazırlanacak.

Bu arada Kramp-Karrenbauer'ın kararı, Şansölye Angela Merkel'in hükümetindeki koalisyon ortağı SPD üyelerinin eleştrisine neden oldu. Tepkilerin hedefinde ise nükleer silah taşımak için ABD savaş uçakları satın alma planları var.

Parlamentonun savunma komitesi başkanı Wolfgang Hellmich, Sueddeutsche Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada, 'Hiçbir şey bizimle paylaşılmadı, şeffaf hale getirilmedi. Şimdiye kadar konuya ilişkin hiçbir şey almadık.' dedi.

Kramp-Karrenbauer, Eylül 2019'da Washington'a yaptığı bir ziyaret sırasında, Tornado'nun yerini almak için seçilen uçağın, yaşlanan uçakların ikili rolünü sorunsuz bir şekilde çözmesi gerektiğini söyledi. Bu ikili görevin (avcı-bombardıman) Amerikan B61 nükleer bombasını taşıma kabiliyetine sahip bir savaş uçağı tarafından da yapılabileceği belirtildi.

Geçtiğimiz yıl, 1980'lerin başından beri hizmette olan Tornado'ların yerini alması için hem kara hedeflerine saldırı, hem de hava görevlerini yerine getirebilen Lockheed Martin'in F-35 uçağını alma planları gündeme gelmişti.

Almanya, Tornado filosunun bir bölümünü ABD nükleer bombalarını NATO nükleer paylaşım anlaşmasının bir parçası olarak kullanmak üzere dizayn etmişti. Rusya ile büyük bir savaş durumunda, Alman pilotlar jetlerine nükleer silahlarla yükleyebilir, çıkarabilir ve NATO adına kullanabilecekti.

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