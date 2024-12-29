İSTANBUL 7°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Aralık 2024 Pazar / 28 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,1761
  • EURO
    36,764
  • ALTIN
    2956.54
  • BIST100
    10025.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • TOW füzesi için ABD'den onay çıktı: Tahmini maliyeti 440 milyon dolar
Savunma

TOW füzesi için ABD'den onay çıktı: Tahmini maliyeti 440 milyon dolar

Genişletilmiş menzil performansı ile ABD Ordusunun uzun menzilli, hassas, ağır tanksavar ve saldırı silah sistemi olan TOW füzesi, Suudi Arabistan'ın radarına girdi. Kara ve hava savunmasına yatırım yapan Suudi Arabistan'ın tahmini maliyeti 440 milyon dolar olan binden fazla TOW füzesi satın alma talebine ABD'den onay geldi.

Kübra Şenal29 Aralık 2024 Pazar 20:39 - Güncelleme:
TOW füzesi için ABD'den onay çıktı: Tahmini maliyeti 440 milyon dolar
ABONE OL

Suudi Arabistan, hava ve kara savunma sistemlerini güçlendirmeye yönelik yatırımlarına devam ediyor. ABD merkezli üretici Raytheon'dan 507 TOW 2A ile 507 TOW 2B füzesi satın almayı planladığı belirtildi.

Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı, Suudi Arabistan'ın TOW füzesi talebine ilişkin, "Önerilen satış, Suudi Arabistan Krallığı'nın iç savunma gücünü artırarak mevcut ve gelecekteki tehditlerle başa çıkma kabiliyetini artıracaktır" dedi.

thedefensepost.com'un haberine göre; Onay, ABD Ordusunun Raytheon'a toplam değeri 676 milyon dolar olan TOW 2B tanksavar füzesi için iki sözleşme vermesinden birkaç gün sonra geldi.

TOW FÜZELERİNİN ÖZELLİKLERİ

TOW füzeleri (Tüplü, Optik Takipli, Tel Güdümlü) zırh delici silah sistemleridir.

TOW 2A ve TOW 2B versiyonları çeşitli hedefler için tamamlayıcıdır.

TOW 2A, doğrudan önden saldırılar için geliştirilmiş olup, sığınaklara ve müstahkem mevzilere karşı oldukça etkilidir.

TOW 2B ise tankların ve zırhlı araçların üst zırhlarına isabet ederek yukarıdan aşağıya saldırılar düzenlemek için tasarlandı.

TOW 2A, kentsel çatışmalara ve müstahkem savunmalara uygunken, TOW 2B ise hareketli hedeflere karşı açık alan çatışmalarında daha iyi performans gösteriyor.

Suudi Arabistan'ın kara ve hava operasyonları için TOW füzelerini entegre edebilen M2 Bradley zırhlı savaş aracı ve AH-64 Apache helikopteri gibi çeşitli sistemleri bulunuyor.

Suudi Arabistan'ın 100 adetlik KAAN planı! Yunanistan'a HÜRJET sonrası 2. darbe: Dendias hedefte

ASELSAN'dan 2 milyar TL'lik anlaşma

Baykar F-35 üretimine dahil oldu! Yunanlıların "Piaggio Aerospace" şaşkınlığı
  • ABD TOW füzeleri
  • suudi arabistan tow füzesi
  • tow füzesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.