Suudi Arabistan, hava ve kara savunma sistemlerini güçlendirmeye yönelik yatırımlarına devam ediyor. ABD merkezli üretici Raytheon'dan 507 TOW 2A ile 507 TOW 2B füzesi satın almayı planladığı belirtildi.

Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı, Suudi Arabistan'ın TOW füzesi talebine ilişkin, "Önerilen satış, Suudi Arabistan Krallığı'nın iç savunma gücünü artırarak mevcut ve gelecekteki tehditlerle başa çıkma kabiliyetini artıracaktır" dedi.

thedefensepost.com'un haberine göre; Onay, ABD Ordusunun Raytheon'a toplam değeri 676 milyon dolar olan TOW 2B tanksavar füzesi için iki sözleşme vermesinden birkaç gün sonra geldi.

TOW FÜZELERİNİN ÖZELLİKLERİ

TOW füzeleri (Tüplü, Optik Takipli, Tel Güdümlü) zırh delici silah sistemleridir.

TOW 2A ve TOW 2B versiyonları çeşitli hedefler için tamamlayıcıdır.

TOW 2A, doğrudan önden saldırılar için geliştirilmiş olup, sığınaklara ve müstahkem mevzilere karşı oldukça etkilidir.

TOW 2B ise tankların ve zırhlı araçların üst zırhlarına isabet ederek yukarıdan aşağıya saldırılar düzenlemek için tasarlandı.

TOW 2A, kentsel çatışmalara ve müstahkem savunmalara uygunken, TOW 2B ise hareketli hedeflere karşı açık alan çatışmalarında daha iyi performans gösteriyor.

Suudi Arabistan'ın kara ve hava operasyonları için TOW füzelerini entegre edebilen M2 Bradley zırhlı savaş aracı ve AH-64 Apache helikopteri gibi çeşitli sistemleri bulunuyor.

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