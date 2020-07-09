Trump, 'En iyi ABD malları' demişti! Çin malı iddiası ortalığı karıştırdı

star.com.tr 09 Temmuz 2020 Perşembe 11:00 - Güncelleme: 09 Temmuz 2020 Perşembe 11:02

ABD ordusunun yüklenici firmalarından birinin, Deniz Kuvvetlerine Çin malı kask ve zırh sattığı iddia edildi.

Surveillance Equipment Group Inc. (SEG) CEO'su Arthur Morgan kask, balistik yelek gibi bazı zırhlı ekipmanlarını 'Çin malı' sattığı suçlamasıyla karşı karşıya.

Şirketin, Eylül 2014 ile Ağustos 2019 yılları arasında, 660 bin dolardan fazla bir tutara, bu teçhizatları federal kurumlara sattığı iddia edildi.

Karşı iddia ise, şirketin Lorton, Virjinya'daki bölümü SEG Armor'un, ürünlerin ABD veya Hong Kong'da üretildiğini ve 'Çin'den ithal edildi' iddiasının yanlış olduğu yönünde.

Genel Hizmetler İdaresi (GSA), tüm yüklenicilerin Ticaret Anlaşmaları Yasası (TAA) uyarınca sadece 'belirlenmiş ülkelerin' ürünlerini satmasını şart koşuyor. Ancak, Çin bu ülkelerden biri değil.

Federal savcılar tarafından gündeme getirilen soruşturmada, Morgan'ın ABD Donanması'na gönderilen e-postaları, SEG'nin güney Virginia'da kaskların üretildiği bir fabrikası olduğunu gibi bilgiler de yer aldı. İddianamede, ürünlerin Çin malı olduğu ibaresi de yer alıyor.

Suçun ispatı halinde Morgan, federal dolandırıcılık suçundan 40 yıla kadar hapis cezası alabilir.

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