  TSK ülkelere referans oldu! ''Bu ürünleri Türk ordusu kullanıyor mu?''
Savunma

TSK ülkelere referans oldu! ''Bu ürünleri Türk ordusu kullanıyor mu?''

Türk Silahlı Kuvvetleri, klasik güvenlik anlayışının ötesine geçerek artık bir “diplomasi aracı” hâline geldi. Türk ordusunun Somali, Azerbaycan ve Libya'da verdiği eğitimler, savunma sanayiindeki düzenli büyüme diğer ülkeler tarafından da yakın takip ediliyor. Üst düzey kaynaklar, Türkiye'den ürün almak isteyen ülkelerin 'Bu ürünleri TSK kullanıyor mu?' diye sorduğunu açıkladı.

Yeni Şafak4 Kasım 2025 Salı 08:34 - Güncelleme:
TSK ülkelere referans oldu! ''Bu ürünleri Türk ordusu kullanıyor mu?''
Küresel meselelerde aktif rol alıp arabuluculuk yapan Türkiye'ye dikkatlerden kaçan bir "askeri" ilgi var. Her hafta farklı ülkelerden 10 savaş gemisi Türk limanlarını ziyaret ediyor. NATO gemileri ise hemen her hafta Türkiye'de. Limanları inceleyen yabancı mürettebat Türkiye'nin tecrübelerinden yararlanıyor.

Son yıllarda Türkiye'nin jeopolitik konumu yalnızca coğrafi bir avantaj değil, stratejik bir güç çarpanı haline geldi. Bugün dünya, Türkiye'nin diplomasi masalarındaki rolünü değil, o masaları kurma kabiliyetini konuşuyor. Özellikle son dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü askeri diplomasi faaliyetleri, Türkiye'nin uluslararası konumunu yeniden tanımlıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, klasik güvenlik anlayışının ötesine geçerek artık bir "diplomasi aracı" hâline geldi. Somali, Libya ve Azerbaycan'da verilen eğitimler sadece askeri kapasite aktarımı değil, aynı zamanda güven ve sistem inşası anlamına geliyor.

SOMALİ ÖRNEK OLDU

Son zamanlarda TSK'nın ağırlık verdiği askeri diplomasi küresel düzende de yakından takip ediliyor. Türk ordusunun Somali, Azerbaycan ve Libya'da verdiği eğitimler, savunma sanayiindeki düzenli büyüme diğer ülkeler tarafından da yakın takip ediliyor. Yeni Şafak'ın haberine göre, üst düzey kaynaklar Türkiye'den ürün almak isteyen ülkelerin 'Bu ürünleri TSK kullanıyor mu' diye sorduğunu söyledi. Kaynaklar özellikle tüm Afrika ülkelerinin Somali'yi örnek göstererek Türkiye'nin orada kurduğu sistemin kendi ülkelerinde de kurulmasını istediğini belirtti. Senegal'in isteği üzerine gönderilen Türk deniz karakol uçağı da olduğuna dikkat çeken kaynaklar bu taleplerin TSK'ya duyulan güvenden kaynaklandığına vurgu yaptı.

DENGE POLİTİKASI

Bölgede istikrar üretmeye çalışan tek ülke olan Türkiye'nin konumu da gün geçtikçe değişiyor. Jeostratejik ve jeopolitik önemi her geçen gün artan Türkiye, konumu itibarıyle denge konumunda.

Kaynaklar diplomasinin ve barışın merkezi olan Türkiye'nin önümüzdeki dönemde Rusya-Ukrayna arasındaki barış masasının da Türkiye'de kurulacağını ifade etti. Avrupa'da Putin'in kazandığının kabullenilmediğini ifade eden kaynaklar, "Avrupa'dan her hafta buraya neden geliyorlar? Onlar da korkuyu hissettiler. Putin'in kazandığını biliyorlar ama itiraf edemiyorlar" ifadelerini kullandı.

GEMİLER DİPLOMATİK ARAÇ

Bu konjonktürde Türkiye yeni fırsatlara kapı aralayacak. Bu kapsamda son zamanlarda Türk limanlarına askeri gemi ziyaretleri de arttı. Her hafta NATO gemileri başta olmak üzere 10 yabancı gemi Türk limanlarına geliyor. Limanları inceleyen yabancı mürettebat Türkiye'nin tecrübelerinden yararlanıyor. Gemilerdeki askerler aynı zamanda ekonomiye de katkı sağlıyor.

