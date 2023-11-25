İSTANBUL 19°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Kasım 2023 Cumartesi / 13 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,8851
  • EURO
    31,6314
  • ALTIN
    1858.22
  • BIST100
    7959.95
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • TSK'nın amiral gemisi TCG Anadolu Kocaeli'ye hareket etti
Savunma

TSK'nın amiral gemisi TCG Anadolu Kocaeli'ye hareket etti

Türkiye'nin en büyük yerli ve milli gemisi TCG Anadolu, Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla önümüzdeki günlerde İzmit Körfezi'ne demirleyecek.

IHA25 Kasım 2023 Cumartesi 09:57 - Güncelleme:
TSK'nın amiral gemisi TCG Anadolu Kocaeli'ye hareket etti
ABONE OL

Türkiye'nin en büyük yerli ve milli gemisi TCG Anadolu, Kocaeli'ye geliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, konuyla ilgili olarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yetkililerinden talepte bulunmasıyla TCG Anadolu, önümüzdeki günlerde İzmit Körfezi'ne demirleyecek.

Cumhuriyetin 100. yılında Türkiye'nin liman kentlerini ziyaret eden TCG Anadolu'yu Kocaeli'den ve çevre illerden yüzbinlerce kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Türkiye'nin mavi vatanda yüzen en büyük savaş gemisi TCG Anadolu, İzmit Körfezinde süzülecek.

Dünyanın ilk SİHA gemisi olan TCG Anadolu, Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi olarak adlandırılıyor. TCG Anadolu, Cumhuriyetin 100. yılında Kocaelililerin ve çevre illerden geleceklerin ziyaretine açılacak.

SİHA, Kızılelma İnsansız Savaş Uçağı, Hürjet Hafif Taarruz Helikopterinin iniş-kalkış yapabildiği, son teknoloji gelişmiş silahlara sahip TCG Anadolu için Başkan Büyükakın ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yetkilileri arasındaki görüşmeler olumlu sonuçlandı. Suda yüzebilen ve karada hareket edebilen zırhlı amfibi hücum aracı olan ZAHA'ları da taşıyan TCG Anadolu, İzmit Körfezine demirleyecek ve Kocaelilileri selamlayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.